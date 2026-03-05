Tavernes de la Valldigna se suma a Potries y convoca una concentración para exigir su centro de día para personas mayores fallido

Tavernes de la Valldigna también prepara una concentración en el municipio, como ya hizo Potries el pasado 27 de febrero, para exigir el centro de día, que prometió la Generalitat Valenciana en el Pla Convivint y que finalmente no se ha desarrollado.

El Consell aprobó en 2021 una serie de infraestructuras de servicios sociales en la Comunitat Valenciana, entre las que se incluía la construcción de tres centros de día en Potries, Oliva y Tavernes y una residencia en Tavernes para personas mayores.

No obstante, dos años después, el nuevo gobierno de la Generalitat Valenciana eliminó los centros de día de Oliva y Tavernes dentro del Pla Convivint, mientras que la Generalitat anunciaba a principios de 2025 que también se descartaba la residencia y el centro de día de Potries tras una inversión de medio millón de euros por parte del consistorio para comprar los terrenos en los que se iba a desarrollar el proyecto.

Vía judicial en Potries

La situación comportó que Potries decidiera actuar de manera judicial para reclamar la construcción de estas dos infraestructuras. Cerca de medio millar de personas se concentraron el pasado viernes para exigir que se retomara el proyecto de este centro comarcal con 70 plazas nocturnas y otras 40 diurnas y un presupuesto de 17 millones de euros.

Tras el éxito de esta primera convocatoria, el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna también prevé llevar a cabo un acto público para reclamar los derechos de las personas mayores, no solo del municipio sino de toda la comarca. La alcaldesa de la localidad, Lara Romero, y los concejales Amparo Bo y José Enrique Cuñat se sumaron a esta movilización en Potries. La protesta estuvo respaldada por numerosas entidades, entre ellas el CDR La Safor, la Associació de Jubilats i Pensionistes de la Safor y la Unió Democràtica de Pensionistes de la Safor.