Los ucranianos en Gandia se atreven con todo: Cosen trajes de fallera y vestidos de novia y abren negocios de estética

Varios ucranianos residentes en Gandia, algunos de ellos refugiados por la guerra, empiezan abrir negocios en la ciudad. Es un síntoma de que muchos no contemplan, al menos a medio plazo, regresar al país, que sigue en conflicto, cuando se cumplen cuatro años de la invasión rusa.

Olena montó un taller de costura en septiembre de 2023 en el centro histórico, en la calle Sant Pasqual. Llegó un año antes procedente de Odesa. Convive con su marido y sus tres hijos, dos chicos de 17 y 26 años, y una de 30 años.

Aunque tiene dos carreras, una Ingeniería y Psicología, cuando nació su primer hijo empezó a coser y acabó dedicándose de manera profesional. Así transcurría su vida pero llegó la guerra. Cuando la familia vio caer una bomba cerca de su casa decidió que no podían seguir así.

Por aquel entonces Odesa estaba prácticamente blindada y existía el temor, al igual que ahora, de que Rusia se hiciera con este gran y emblemático puerto, la principal salida al mar de Ucrania.

Los hijos mayores fueron los primeros que salieron del país, por su cuenta. Recalaron en Gandia y animaron a la familia a establecerse aquí. En su taller emplea a dos mujeres más, también de origen ucraniano, y les va muy bien.

Olena había trabajado para teatros de Odesa y de Kiev, arreglando e incluso diseñando vestuario de los actores. Por eso aquí se atreve incluso con los trajes de fallera y de los cofrades de la Semana Santa. También ha diseñado desde cero vestidos de novia. Sobre su futuro tiene dudas, pero la balanza se inclina más a quedarse en Gandia, donde uno de sus hijos ya se ha casado, y el pequeño ya habla incluso valenciano.

«Creo que el final de la guerra todavía está lejos», señala. Su casa de Odesa está bien y la ha cedido de forma altruista a una familia de refugiados de Jersón.

En el centro también hay un establecimiento de estética, 2 Sisters, regentado por dos hermanas. Otros casos son de ucranianos que llevan más de 20 años en Gandia, de la primera oleada migratoria, y recientemente han dado el paso de abrir establecimientos para dar servicio a la creciente comunidad de compatriotas. Por ejemplo, el restaurante Dos Sabores, cerca de la comisaría de la Policía Nacional.

O una tienda de productos ucranianos situada junto a la estación de Renfe, que regentan Borys y Oksana. Ellos llevan dos décadas en la Safor. Vivieron 13 años en Ròtova. En la tienda muestran con orgullo un variado surtido en alimentación. «Todo es de Ucrania, nada viene de Rusia», aclaran. Por ahora no han tenido problemas con los proveedores. Hay una empresa de productos cárnicos de Jarkov que sufrió un bombardeo, pero entrega desde otra factoría que tiene en Polonia.

Oksana y Borys en la tienda de productos de Ucrania que regentan junto a la estación de Renfe. / J. C.

Pero hay otra cara de la moneda, no tan bucólica, y es que no se detiene el goteo de ucranianos que llegan a Gandia pidiendo ayuda. Algunos lo hacen tras haber vivido un tiempo en Polonia o en Alemania. Lo confirman la presidenta de la asociación Ucrania une corazones, Svitlana Shcherbak, y el secretario de la entidad, Andriy Klymenko. Los recién llegados llaman a las puertas de la asociación, que tiene un local en la calle Barranc, en Beniopa.

En Gandia las cosas siguen más o menos igual que hace un año. La asociación promueve cursos de español, que es la principal barrera a la que se enfrentan, y ofrece asesoramiento, además de charlas, bailes o manualidades para mayores.

Desde allí siguen organizando, como desde el primer día, entregas de material humanitario, alimentos o medicamentos para el frente y hospitales. En Navidad hicieron una colecta de regalos para niños huérfanos de zonas en conflicto.

«Los que están aquí suelen encontrar trabajo pronto, y también hay muchos autónomos, pero un gran problema es el precio de la vivienda», comenta Shcherbak. Empieza a proliferar también la reagrupación familiar, «aunque muchas mujeres siguen teniendo allí a sus maridos», precisa, y hace un llamamiento para no olvidar. «La guerra sigue, estamos mal».

Concentración del pasado 24 de febrero en Gandia. / Àlex Oltra

Otro indicador que reflejan las estadísticas, y que constatan las agencias inmobiliarias sobre el terreno, es que los ucranianos son los extranjeros que más viviendas compran en Gandia, según datos del Portal Estadístico del Notariado de noviembre de 2024 a octubre de 2025.

Los ucranianos residentes en Gandia son 1.650, según el Censo Anual del INE a 1 de enero de 2025, publicado recientemente. Representan la cuarta comunidad extranjera, tras Colombia, Marruecos y Bulgaria. Los refugiados de Ucrania tienen automáticamente concedido el permiso de residencia y trabajo por un año, prorrogable.

Otro dato es que en estos cuatro años han nacido muchos niños, «una veintena», confirma Shcherbak. La gran cantidad de niños y adolescentes de origen ucraniano es algo que también se pudo observar en la concentración del pasado 24 de febrero en la plaza Major, con motivo del cuarto aniversario, y en el que se pidió el fin de las hostilidades y una paz justa.