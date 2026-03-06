Cáritas contabiliza 28 personas sin hogar fallecidas en Gandia en los últimos dos años

«Nadie está preparado para vivir en la calle, pero cualquier se puede ver en esa situación». Las palabras del coordinador del área de Personas sin Hogar de Cáritas en Gandia, Chema Puente, invitan a la reflexión. Aunque la mayoría de personas que acuden a esta entidad logran reinsertarse en la sociedad, existe un reducido grupo que, pese al esfuerzo de Cáritas, no consigue superar su situación.

La asociación contabiliza 28 personas sin hogar que han fallecido en Gandia desde 2024. «En 2024 nos enfrentamos a 17 muertes. Por suerte, en 2025 la cifra se redujo a 8 y en estos tres meses de 2026 nos han dejado 3 personas», lamenta. Personas sin hogar, como explica Puente, «no significa que hayan muerto en la calle, sino que forman parte de nuestros programas». Todas ellas no solo han recibido atención por parte de Cáritas, sino también desde el departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gandia, que tiene un convenio con esta asociación. En palabras de la concejala responsable de esta área, Inma Rodríguez, «hay pocas personas que estén en situación de calle. Muchas aceptan los recursos que se les ofrecen, por lo que están protegidas».

Puente explica que el perfil de estas personas ha cambiado durante los últimos años. En muchos casos, como señalan desde Cáritas, son personas dependientes o que sufren enfermedades mentales. La mayoría de ellas se desplazan de un municipio a otro, puesto que la mayoría no tienen un vínculo emocional o social con la ciudad. Es en esos casos cuando la labor de Cáritas es fundamental. «Muchos no están empadronados porque no son de aquí. Suelen ser personas enfermas, que no acuden a centros de salud y que pueden morir por la falta de atención sanitaria, ya que no se toman los medicamentos necesarios, o por problemas de salud no tratados que se agravan», afirma, a la vez que insiste que «su estado se deteriora más rápido al estar en la calle». Añade: «No mueren todos en la calle, sino en el hospital o en las viviendas por este deterioro de su salud».

La concejala, por su parte, reconoce el trabajo que se lleva a cabo desde esta entidad. «Yo he visto como Chema se va directamente a hablar con ellos. Les ofrece los recursos, pero no podemos obligar a nadie. Soy consciente de las dificultades a las que se enfrenta porque son personas que tienen detrás una serie de circunstancias», afirma. Gandia dispone de varias herramientas y recursos para atender a las personas sin hogar. Entre ellos se encuentra el Centro de Atención Integral o las viviendas destinadas a las personas sin hogar. A ello se suman 700.000 euros para ayudas de emergencia,

Cáritas reitera que «detrás de cada cifra hay una persona y detrás de cada persona se esconde una historia». El propio equipo del centro sufre cada pérdida como si fuera suya. «Para nosotros la persona siempre está en el centro. Por eso mismo nos afecta, ya que hemos compartido sus tristezas y también sus alegrías». En este sentido, Rodríguez afirma que «hay muchas más historias de personas sin hogar con finales felices, muchas de las cuales deciden formar parte del voluntariado para contar sus experiencias y demostrar que se puede salir de esa situación».

Refugios climáticos

Tanto Puente como Rodríguez ponen en valor en reiteradas ocasiones la atención que reciben estas personas. Durante las alertas meteorológicas, ya sea lluvias, temporales de viento u olas de calor, el ayuntamiento y las distintas entidades sociales activan un dispositivo especial. La Alquería Laborde, sede del Consell dels Joves de Gandia, se convierte en un refugio climático para atender sus necesidades.

El ayuntamiento y Cáritas, además, trabajan para poner en marcha nuevos refugios en la ciudad con el objetivo de dar respuesta a situaciones de emergencia. Concretamente, se instalarán dos contenedores habitables, en los que podrán pernoctar hasta seis personas en cada uno de ellos. Durante el día, Cáritas atenderá a estas personas en sus espacios habilitados, donde les ofrecen comida, bebida o ropa. «Queremos que la situación mejore y, sobre todo, que no estén estigmatizados», concluye la concejala de Bienestar Social.