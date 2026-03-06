Más consecuencias de la borrasca Regina: Gandia suspende el acto institucional y Benifairó de la Valldigna aplaza la III Corre-Camina

La borrasca Regina se va a recordar durante mucho tiempo en Gandia y la comarca de la Safor. La persistente lluvia altera de manera considerable la agenda de actos.

En Gandia y, a causa de la previsión de lluvias durante las próximas horas, desde el departamento de Igualdad, Diversidad y LGTBI del Ayuntamiento de Gandia se informa que el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, previsto para las 11.00 horas de este viernes, 6 de marzo, queda aplazado y se buscará una nueva fecha para llevar a cabo esta celebración.

El acto central en la plaza Major tenía que arrancar con una interpretación conjunta de varios centros educativos, seguida de una globotada simbólica. Posteriormente, se tenía que leer el manifiesto a cargo de dos jóvenes representantes del programa Corresponsales.

También se tenían que entregar los premios de los concursos vinculados al 8M. Así mismo, se debía hacer público el manifiesto del decálogo de la mujer con discapacidad, reforzando los valores de inclusión y respeto. La jornada tenía que culminar con la tradicional comida en la calle Tossal.

Más cambios y suspensiones

Por otro lado, las previsiones meteorológicas también obligan a aplazar la III Corre-Camina Bollo Natural Fruit en Benifairó de la Valldigna prevista inicialmente para este sábado, día 7 de marzo. La nueva fecha de celebración será el próximo día 21, manteniendo el mismo formato y recorridos de la prueba. Esta actividad continúa enmarcada dentro de los actos del Día Internacional de la Mujer.

También en Tavernes de la Valldigna ha quedado suspendida la Cursa de la Dona prevista para este viernes, 6 de marzo, mientras que en Simat de la Valldigna ha sido aplazada hasta el día 21 una ruta literaria con una escritora local.