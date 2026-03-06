Las consultas de salud mental en el hospital de Gandia sufren un ligero repunte: más atención, pero también más visibilidad

El cuidado de la salud mental se ha convertido en uno de los principales retos de la sociedad actual. Por eso, no resulta extraño que las distintas administraciones, ya sea a nivel local, autonómico o estatal, impulsen una serie de programas e iniciativas para garantizar el equilibrio emocional en todas las franjas de edad. A modo de ejemplo, el Ayuntamiento de Gandia presentaba hace unos días el proyecto pionero para combatir la soledad no deseada entre los adolescentes.

La consultas relacionadas con la salud mental en Departamento de Salud de Gandia siguen al alza año tras año. Según la Memoria de Gestión publicada recientemente por la Conselleria de Sanidad, las citas han incrementado un 4 % respecto a 2023 en esta área que atiende a 191.757 personas.

Concretamente, el hospital Francesc de Borja contabilizó 53.349 consultas en 2024 frente a las 51.127 del año anterior (2023). Estos datos pueden tener una doble lectura, ya que suponen un leve repunte respecto a años anteriores, pero también subrayan la importancia que cobra entre la población cuidar su bienestar emocional y, en consecuencia, buscar ayuda ante problemas como la ansiedad, la depresión o los trastornos de la alimentación, entre otros, para frenar estas enfermedades.

Impacto de la dana

El crecimiento de las atenciones en 2024 también puede estar relacionado con las consecuencias emocionales que comportó la trágica dana del 29 de octubre. Aunque la riada no afectó significativamente a este departamento de salud, muchos vecinos y vecinas de la Safor se trasladaron a municipios afectados para prestar su ayuda, por lo que pudo influir a los pacientes.

La propia conselleria señala en el documento que es "imprescindible poner el acento en el profundo impacto emocional que una catástrofe de esta magnitud conlleva". Por ello, durante los meses posteriores a la dana, la respuesta sanitaria se intensificó de manera especial en la atención a la salud mental y en el apoyo psicosocial. Reiteran la necesidad de potenciar la salud mental.

El Departamento de Salud de Gandia contaba en 2024 con 48 especialistas dentro del área de salud mental. Destacan 12 especialistas en psiquiatría, 14 en psicología, 17 en enfermería, tres trabajadores sociales y dos terapeutas ocupacionales. El área sanitaria cuenta con una unidad de salud mental para adultos y otra para los más pequeños. Además en 2024, se creó una nueva Dirección General de Salud Mental y Adicciones dependiente de la Secretaría Autonómica de Sanidad.

El 47 % de las consultas pertenecen al área de psiquiatría, con 24.823 atenciones, respecto a las 23.030 que se atendieron en 2023. La citas en psicología fueron 13.164, mientras que el año anterior ascendieron a 12.479.

Noticias relacionadas

Las 11.969 consultas en enfermería y las 3.393 en trabajo social completan las citas relacionadas con la salud mental en 2024.