OPINIÓN
Els drets són intocables
Maribel Codina
El 8 de març, Dia Internacional de les Dones, és molt més que una data assenyalada al calendari. És una jornada de memòria, de reivindicació i de compromís col·lectiu amb la igualtat.
Una data que ens recorda que els drets que hui considerem fonamentals són fruit d’una lluita sostinguda al llarg de generacions per part de milions de dones arreu del món. Dones que, amb determinació i coratge, van alçar la veu per exigir justícia, llibertat i dignitat.
Hui també és un dia per reconéixer el camí recorregut gràcies al moviment feminista i a les polítiques públiques d’igualtat perquè gràcies a això, s’han produït avanços importants en àmbits com l’educació, la participació política, l’accés al mercat laboral o la protecció davant les violències masclistes.
No obstant això, seria un error pensar que la igualtat és ja una realitat plena i consolidada doncs les desigualtats, s’adapten a l’entorn i persistixen adoptant formes diverses, moltes vegades subtils però profundament estructurals.
Parlar del 8 de març hui implica, necessàriament, parlar en plural. Parlar de les dones en tota la seua diversitat. La quarta onada del feminisme ha ampliat la mirada i ens ha ajudat a entendre que no existeix una única experiència de ser dona.
Les dones som moltes i som diverses: joves i majors, migrants, amb discapacitat, rurals i urbanes, treballadores o estudiants, lesbianes, bisexuals, trans, mares o no mares.
Cada realitat comporta reptes específics i formes particulars de discriminació que hem de saber identificar i combatre des de les institucions i des del conjunt de la societat.
Per això, les polítiques d’igualtat del segle XXI han de ser necessàriament inclusives i interseccionals. Han de tindre en compte les múltiples desigualtats que poden afectar una mateixa persona i garantir que cap dona quede enrere. Només així podrem avançar cap a una societat veritablement justa, on la diversitat siga reconeguda com una riquesa i no com un motiu d’exclusió.
Tanmateix, el context actual també ens obliga a mantindre una actitud vigilant. En diferents llocs del món - i també en el nostre entorn més pròxim - assistim amb preocupació a discursos i iniciatives polítiques que qüestionen drets que crèiem consolidats. Es banalitza o es nega la violència masclista, es desacrediten les polítiques d’igualtat i es promouen relats que pretenen presentar el feminisme com una amenaça.
Davant d’aquests intents de retrocés, és imprescindible reafirmar amb contundència un principi bàsic: els drets de les dones són drets humans. No són privilegis ni concessions. Són el resultat d’una lluita democràtica i d’un consens social que ha permès construir societats més lliures, més justes i més igualitàries.
Per això, el lema que enguany impulsem des de l’Ajuntament de Gandia amb motiu del 8 de març és clar i inequívoc: «Els drets són intocables». Ho són perquè formen part del nostre marc democràtic i del nostre compromís col·lectiu amb la igualtat.
Ho són perquè cap societat pot avançar si permet que es qüestionen o es retallen els drets de la meitat de la seua població. I ho són perquè la democràcia es mesura, en gran part, per la seua capacitat de garantir la igualtat real entre dones i homes.
Este 8 de març és, per tant, una invitació a continuar avançant. A no donar cap dret per garantit. A defensar cada conquista amb la mateixa determinació amb què va ser assolida. I, sobretot, a continuar construint una societat on totes les dones - sense excepció - puguen viure amb llibertat, amb seguretat i amb plena igualtat d’oportunitats.
Perquè quan avancem en igualtat, avança tota la societat. I perquè els drets que s’han conquerit amb tant d’esforç no poden estar sotmesos a vaivens ideològics ni a interessos partidistes. Els drets de les dones són drets humans. I, com a tals, són i seran sempre intocables.
Maribel Codina es concejala de Igualdad, Diversidad y Políticas Inclusivas en Gandia
