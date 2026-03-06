La Font d'en Carròs hace ruido para participar en el Grand Prix

"Comboi" e ilusión". Son las dos palabras que más se pronuncian estos días en la Font d'en Carròs. Y es que todos los sectores del municipio están por la labor de participar en el famoso concurso televisivo de RTVE el Grand Prix.

Para ello, todo el vecindario está convocado para la grabación de un video con el que optar al concurso. Se trata de un audiovisual de presentación de este pueblo saforense de 4.000 habitantes. En el mismo se harán constar las virtudes y excelencias de la localidad como la gastronomía, la cultura, el patrimonio o las fiestas.

La cita es este domingo, 8 de marzo, a las 12.30 horas, en la plaza del ayuntamiento. El propio consistorio pide a sus vecinos y vecinas que acudan a animar y hacer ruido con pitos, bocinas, megáfonos o cualquier elemento de animación para dar ambiente a la grabación, que durará aproximadamente 30 minutos. En caso de lluvia también se realizará el video, pero se recomienda acudir con paraguas o chubasquero.

Una publicidad que no se podría pagar con dinero

Uno de los que intervendrá seguro en el video es Pablo Puig. Explica el alcalde, que todo esto es fruto del azar. "Muchos vecinos me decían por la calle que participáramos en el Grand Prix y, causalmente, este pasado viernes recibimos en el ayuntamiento un correo de la empresa productora del programa de RTVE preguntándonos si queríamos participar".

Tras implicar a todos los sectores de la sociedad en este reto, "hemos decidido solicitar nuestra participación de manera oficial y el primer paso será la grabación del video este domingo. Después, nos contestarán si estamos admitidos. Por eso queremos que la gente se anime y venga a la grabación".

Si, finalmente, la Font d'en Carròs fuera seleccionado como municipio para tomar parte en el concurso, este se grabaría en el mes de mayo y se emitiría durante el verano. Los gastos de traslado los debe abonar el ayuntamiento.

Para Pablo Puig, "participar en este concurso supone una publicidad y promoción para la Font que no se podría pagar con dinero".