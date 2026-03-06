Gandia reúne a 1.200 mujeres en la comida solidaria del 8M

Cerca de 1.200 mujeres participaron este viernes en Gandia en la comida solidaria organizada con motivo del 8M en la carpa situada en la calle Tozal. La iniciativa, de carácter solidario, contó con aportaciones de todas las asistentes, este año a beneficio de Ca Saforaui.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompañado por la concejala de Igualdad, Maribel Codina, y otros miembros de la corporación municipal, saludó las participantes y destacó el "éxito" del acontecimiento, que volvió a superar la barrera del millar de asistentes.

La comida ha sido a beneficio de Ca Saforaui. / Natxo Francés

Este viernes estaban previstos actos institucionales del 8M, pero quedaron aplazados por la lluvia. No obstante, la agenda sigue este sábado, 7 de marzo, con la celebración del Homenatge a les Dones, en el Teatro Serrano, a partir de las 18 horas, donde se reconocerá la trayectoria y el compromiso de Trini Vidal, Enriqueta Martínez y Naima Ben Maarouf.

El domingo la Banda Sinfónica de Mujeres de la FSMCV ofrecerá un concierto gratuito a las 17 horas Teatre Serrano.

Los actos siguen este fin de semana. / Natxo Francés

La jornada concluirá con la manifestación por el Día de la Mujer, que empezará a las 18.30 horas desde la plaza de l'Escorxador, organizada por la Xarxa Feminista de la Safor-Valldigna con la colaboración del Departamento de Igualdad de Gandia.