Gandia reúne a 1.200 mujeres en la comida solidaria del 8M
Los actos del Día Internacional de la Mujer continúan este fin de semana con el Homenatge a les Dones en el Teatre Serrano, un concierto y la manifestación
Cerca de 1.200 mujeres participaron este viernes en Gandia en la comida solidaria organizada con motivo del 8M en la carpa situada en la calle Tozal. La iniciativa, de carácter solidario, contó con aportaciones de todas las asistentes, este año a beneficio de Ca Saforaui.
El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompañado por la concejala de Igualdad, Maribel Codina, y otros miembros de la corporación municipal, saludó las participantes y destacó el "éxito" del acontecimiento, que volvió a superar la barrera del millar de asistentes.
Este viernes estaban previstos actos institucionales del 8M, pero quedaron aplazados por la lluvia. No obstante, la agenda sigue este sábado, 7 de marzo, con la celebración del Homenatge a les Dones, en el Teatro Serrano, a partir de las 18 horas, donde se reconocerá la trayectoria y el compromiso de Trini Vidal, Enriqueta Martínez y Naima Ben Maarouf.
El domingo la Banda Sinfónica de Mujeres de la FSMCV ofrecerá un concierto gratuito a las 17 horas Teatre Serrano.
La jornada concluirá con la manifestación por el Día de la Mujer, que empezará a las 18.30 horas desde la plaza de l'Escorxador, organizada por la Xarxa Feminista de la Safor-Valldigna con la colaboración del Departamento de Igualdad de Gandia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una empresa escoge Gandia para construir otro centro logístico con una inversión de 15 millones
- El temporal se come la playa de Tavernes de la Valldigna antes de que llegue el refuerzo de arena
- Los murciélagos encuentran refugio en Gandia y Oliva: Vecinos y alumnos se unen para evitar su extinción
- Nace en Gandia un nueva prueba deportiva: La cita es el domingo 3 de mayo
- Adiós a las verbenas hasta altas horas de la madrugada: Gandia apuesta por el tardeo en sus Fallas
- La Conselleria de Educación rectifica y aprueba el 17 de marzo como festivo en Oliva
- La borrasca Regina pone en alerta a Barx: barrancos al límite y acumulados de más de 95 litros
- Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna sucumben al nuevo modelo de vivienda: Zulos por 500 euros que se disparan de precio en verano