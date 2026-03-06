Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo Fallas 2026Mascletà hoyJefa climatología À PuntSocavón A-7Jueza danaEdil MoncadaCausa RibóMaría Galiana
instagramlinkedin

Gandia reúne a 1.200 mujeres en la comida solidaria del 8M

Los actos del Día Internacional de la Mujer continúan este fin de semana con el Homenatge a les Dones en el Teatre Serrano, un concierto y la manifestación

Un momento de la comida solidaria.

Un momento de la comida solidaria. / Natxo Francés

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

Cerca de 1.200 mujeres participaron este viernes en Gandia en la comida solidaria organizada con motivo del 8M en la carpa situada en la calle Tozal. La iniciativa, de carácter solidario, contó con aportaciones de todas las asistentes, este año a beneficio de Ca Saforaui.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompañado por la concejala de Igualdad, Maribel Codina, y otros miembros de la corporación municipal, saludó las participantes y destacó el "éxito" del acontecimiento, que volvió a superar la barrera del millar de asistentes.

La comida ha sido a beneficio de Ca Saforaui.

La comida ha sido a beneficio de Ca Saforaui. / Natxo Francés

Este viernes estaban previstos actos institucionales del 8M, pero quedaron aplazados por la lluvia. No obstante, la agenda sigue este sábado, 7 de marzo, con la celebración del Homenatge a les Dones, en el Teatro Serrano, a partir de las 18 horas, donde se reconocerá la trayectoria y el compromiso de Trini Vidal, Enriqueta Martínez y Naima Ben Maarouf.

El domingo la Banda Sinfónica de Mujeres de la FSMCV ofrecerá un concierto gratuito a las 17 horas Teatre Serrano.

Noticias relacionadas y más

Los actos siguen este fin de semana.

Los actos siguen este fin de semana. / Natxo Francés

La jornada concluirá con la manifestación por el Día de la Mujer, que empezará a las 18.30 horas desde la plaza de l'Escorxador, organizada por la Xarxa Feminista de la Safor-Valldigna con la colaboración del Departamento de Igualdad de Gandia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una empresa escoge Gandia para construir otro centro logístico con una inversión de 15 millones
  2. El temporal se come la playa de Tavernes de la Valldigna antes de que llegue el refuerzo de arena
  3. Los murciélagos encuentran refugio en Gandia y Oliva: Vecinos y alumnos se unen para evitar su extinción
  4. Nace en Gandia un nueva prueba deportiva: La cita es el domingo 3 de mayo
  5. Adiós a las verbenas hasta altas horas de la madrugada: Gandia apuesta por el tardeo en sus Fallas
  6. La Conselleria de Educación rectifica y aprueba el 17 de marzo como festivo en Oliva
  7. La borrasca Regina pone en alerta a Barx: barrancos al límite y acumulados de más de 95 litros
  8. Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna sucumben al nuevo modelo de vivienda: Zulos por 500 euros que se disparan de precio en verano

Gandia reúne a 1.200 mujeres en la comida solidaria del 8M

Gandia reúne a 1.200 mujeres en la comida solidaria del 8M

Las consultas de salud mental en el hospital de Gandia sufren un ligero repunte: más atención, pero también más visibilidad

Las consultas de salud mental en el hospital de Gandia sufren un ligero repunte: más atención, pero también más visibilidad

King África llega a Gandia tras triunfar en la Crida de Cullera

King África llega a Gandia tras triunfar en la Crida de Cullera

Los municipios de la Comunitat Valenciana donde más llueve hoy: más de 60 l/m2 hasta las 10.00 de la mañana

Los municipios de la Comunitat Valenciana donde más llueve hoy: más de 60 l/m2 hasta las 10.00 de la mañana

Aemet activa un cuádruple aviso en la C. Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros

Aemet activa un cuádruple aviso en la C. Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros

La Font d'en Carròs hace ruido para participar en el Grand Prix

La Font d'en Carròs hace ruido para participar en el Grand Prix

Carla Pla, artista de Gandia y voluntaria en Palestina, regresa a València tras una semana de incertidumbre: "En mi cara parecía poner 'pro Palestina' porque yo no avanzaba"

Carla Pla, artista de Gandia y voluntaria en Palestina, regresa a València tras una semana de incertidumbre: "En mi cara parecía poner 'pro Palestina' porque yo no avanzaba"

Proinbeni UpB Gandia quiere dar otro pasito más hacia los "play-off" de la Liga en 2ª FEB

Proinbeni UpB Gandia quiere dar otro pasito más hacia los "play-off" de la Liga en 2ª FEB
Tracking Pixel Contents