Tiempo Fallas 2026Mascletà hoyJefa climatología À PuntSocavón A-7Jueza danaEdil MoncadaCausa RibóMaría Galiana
King África llega a Gandia tras triunfar en la Crida de Cullera

Se trata de la última confirmación del Pirata Beach Fest, que se celebrará del 8 al 11 de julio

Centenares de personas disfrutaron de la última edición del Pirata Beach Fest.

Centenares de personas disfrutaron de la última edición del Pirata Beach Fest. / Pirata Festival

Saray Fajardo

Saray Fajardo

Gandia

El Pirata Beach Fest ha desvelado hoy al último artista que formará parte de esta edición, que se celebrará en Gandia del 8 al 11 de julio.

La organización ha desvelado hoy en sus redes sociales el cantante que, sin duda, hará bailar y cantar a todos los presentes durante su actuación. King África se suma a esta edición, donde interpretará algunas de sus canciones más conocidas como "La bomba". El recinto se transformará en una pista de baile, en la que todos disfrutarán de sus canciones.

El artista estuvo hace unos días en Cullera, donde sorprendió a todos los falleros y falleras en su tradicional Crida. El cantante desató la euforia en la plaza de España tras interpretar sus temas más conocidos, entre los que destaca "Paquito el chocolatero" o "Salta".

King África se ha convertido en uno de los artistas más solicitados estos últimos años, ya que sus canciones son cantadas y bailadas por todas las generaciones. Tavernes de la Valldigna ya contó con él para sus fiestas de 2024, aunque finalmente no pudo actuar en el tradicional baile de disfraces.

Otros artistas

King África se suma a una larga lista de artistas que completan el cartel de esta edición. Entre ellos, destacan La Gossa Sorda, que realizará su único concierto en la Comunitat Valenciana; la banda alzireña La Fúmiga, que se despide este año de los escenarios; Molotov, Figa Flawas, La Pegatina o Buhos, entre otros.

