Majo Cruz para siempre: Units Pel Bàsquet Gandia organiza un torneo memorial que llega para quedarse
La jornada está programada para este domingo, 8 de marzo, coincidiendo con el Dia de la Dona
Majo Cruz fue jugadora y entrenadora del baloncesto gandiense en sus distintas denominaciones durante más de una década. Falleció en 2020 y desde entonces se la recuerda con cariño y admiración, pero ahora llega el momento de instaurar una jornada en su memoria.
Se trata de la primera edición del Memorial Majo Cruz, que comprende varias actividades programadas para este domingo, 8 de marzo, (Dia de la Dona), en el Pabellón Municipal de Gandia. Un torneo que, según la propia entidad deportiva Units pel Bàsquet Gandia, llega para quedarse.
Programa
El programa de actividades arrancará a las 10.30 horas con el partido homenaje a la malograda jugadora y entrenadora. Se enfrentarán el actual equipo senior femenino de Units pel Bàsquet Gandia Teika y el Team Majo Cruz, dirigido por Javi García Moya y Guillermo Puchol y formado por quienes fueron sus compañeras y amigas.
Después, a las 12.30 horas se disputará otro encuentro, este de competición oficial, con la participación del equipo infantil de UpB Gandia que se enfrenta al Adesavi Sant Vicent del Raspeig.
Durante la matinal deportiva también está previsto un rato de diversión con concursos de triples y habilidades con el balón. Toda la jornada es completamente gratuita.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una empresa escoge Gandia para construir otro centro logístico con una inversión de 15 millones
- El temporal se come la playa de Tavernes de la Valldigna antes de que llegue el refuerzo de arena
- Los murciélagos encuentran refugio en Gandia y Oliva: Vecinos y alumnos se unen para evitar su extinción
- Nace en Gandia un nueva prueba deportiva: La cita es el domingo 3 de mayo
- Adiós a las verbenas hasta altas horas de la madrugada: Gandia apuesta por el tardeo en sus Fallas
- La Conselleria de Educación rectifica y aprueba el 17 de marzo como festivo en Oliva
- La borrasca Regina pone en alerta a Barx: barrancos al límite y acumulados de más de 95 litros
- Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna sucumben al nuevo modelo de vivienda: Zulos por 500 euros que se disparan de precio en verano