Media docena de atletas del Club Atletisme Safor Teika, en el Campeonato de España sub16
Compiten Adriana Solanes, Paula Cabanilles, Érika Llorca, Laura Bebia, Olivia Figueres y William Gortaire.
El club gandiense también estará también en el Nacional de Marcha en Ruta de Medio Maratón con María Muñoz y Emma Almenar.
El Club d'Atletisme Safor Teika de Gandia acude con seis atletas al Campeonato de España Individual sub16 (cadete) de Pista Cubierta (Short Track), que se disputa en Salamanca este fin de semana.
Se trata de Adriana Solanes, que disputa los 3.000 metros lisos, Paula Cabanilles (3.000 ml), Érika Llorca (1.000 ml), Laura Bebia (60 mv), Olivia Figueres (1000 ml) y William Gortaire en los 60 ml. Les acompañarán los entrenadores Pau Roig y Teo Rodríguez.
El campeonato será retransmitido en streaming a través de LaLiga+. Participarán un total de 436 atletas de 210 clubes.
Otro Nacional
Por otra parte, el club "groguet" también estará en el Campeonato de España de Marcha en Ruta de Medio Maratón Absoluto y Máster, este domingo en Cieza (Murcia), donde María Muñoz y Emma Almenar competirán en la marcha absoluta.
