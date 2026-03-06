Objetivo cumplido: El Club Voleibol Arenas Hotel Gandia asegura la permanencia
Las cadetes del club grauero siguen entre los mejores de la Comunitat Valenciana
Las chicas del equipo cadete de la categoría autonómica del Club Voleibol Arenas Hotel Gandia consuman su objetivo al certificar matemáticamente la permanencia en la competición, después de lograr la victoria por 3-2 en un trepidante derbi ante el CV Gandia jugado este jueves en el Pavelló del Raval.
A falta de cuatro jornadas, ambos equipos se encontraban en mitad de la tabla en una segunda fase en la que los dos conjuntos podían haber hecho mucho más.
La victoria lograda por las chicas del CV Arenas en un disputadísimo quinto set de desempate supone lograr casi matemáticamente la permanencia un año más del club en la máxima categoría autonómica.
El partido en sí fue un tobogán de juego y emociones en el que el CV Arenas se impuso claramente en el primer set para luego bajar mucho en su rendimiento en el segundo y tercero y luego volver a obtener una regularidad y nivel de juego que le llevó, no sin dificultades, a imponerse en el derbi por 2-3.
Más partidos
Ahora, las cadetes recibirán al líder Grau de Castellón en el Veles e Vents para acabar la temporada la semana recibiendo a Sedaví, Gandia y visitar en la última jornada Valencia.
Esta será la quinta temporada en la que el club con raíces en el CEIP Joan XXIII logra permanecer entre los 24 mejores clubes de la Comunitat Valenciana.
