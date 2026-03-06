Piles i Bellreguard obrin les semifinals de la Lliga CaixaBank Pro 1 de raspall masculí
Les partides d'anada es disputen divendres i dissabte als trinquets de la Safor
La fase final de la Lliga CaixaBank Pro 1 de raspall masculí arranca en la comarca de la Safor. Els Trinquets de Piles i Bellreguard acullen les partides d'anada de les semifinals.
Este divendres, 6 de març, al Ciscar de Piles juguen Montaner, l'únic representant saforenc en la lluita pel títol, amb la companyia de Lorja i Bossio (Ajuntament de la Llosa) contra Iván, Momparler i Alejandro (Ajuntament de Senyera).
La partida serà a les 18.30 hores, però abans es disputa un encontre de la Lliga Pro 2: Boronat i Javier contra Marin, Ferrando i Rafa.
Dissabte, 7 de març, al Trinquet de Bellreguard està previst el primer asalt de la semifinal Pro 1 entre els equips Ajuntament del Genovés (Ian i Tonet IV) contra Ajuntament de Barxeta (Marrahí, Raúl i Marc Ortega.
També es juga a les 18.30 hores. La primera de la vesprada és una partida de la Lliga Pro 2 de raspall masculí: Terrades II i Terrades contra Ramón, Rafa i Bataller.
Aclariment de la Federació de Pilota Valenciana
La Federació de Pilota Valenciana vol aclarir que s'ha produït un canvi de seu en les semifinals de la Lliga CaixaBank de raspall masculí Pro1. La partida programada en la Llosa de Ranes es jugarà a Bellreguard.
I és que els equips han expressat en una reunió extraordinària del Comité Professional de la Federació de Pilota Valenciana la seua preocupació per l'estat del trinquet de la Llosa de Ranes a causa de les condicions climatològiques. Després d'haver entrenat allí, els jugadors consideren que la condensació i humitat fan que el paviment estiga més esvarós i puga provocar lesions. El comportament de la pilota i del jugador tenen una adherència diferent que pot resultar perillosa.
A causa d'esta situació, el Comité considera oportú el canvi de seu i es realitzarà un seguiment del cap de setmana i també per a la tornada de semifinals per a valorar l'estat dels trinquets.
