La playa de Tavernes tendrá el colector contra inundaciones tras más de 20 años de espera

La borrasca Regina dejó durante la jornada de ayer menos de 30 litros por metro cuadrado en Tavernes de la Valldigna, según los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia. Aunque no fue el municipio en el que más llovió en la Safor, algunas calles de la playa llegaron a acumular varios centímetros de agua en cuestión de minutos.

La ausencia de un colector para evacuar las aguas pluviales provoca que el casco urbano se anegue cada vez que se produce un episodio de precipitaciones. Sin embargo, Tavernes podría poner fin a este tipo de inundaciones pronto, ya que las obras del último tramo de esta infraestructura están cada vez más cerca.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha dado luz verde a esta actuación histórica, que los vecinos reclaman desde hace décadas y cuya tramitación arrancó en 2014. La solución pasa, en parte, por el colector construido por el ayuntamiento bajo la avenida de la Marina, principal vía de la playa, y su conexión con el vial situado al este del casco urbano.

Sin embargo, de esta intervención aún queda pendiente la tercera y última fase, que prometió asumir la Generalitat Valenciana. Se preveía que este tramo final de la tubería estuviera terminado en 2024, pero finalmente no ha sido así.

El gobierno del Botànic dejó el proyecto preparado para salir a licitación. Los presupuestos autonómicos de 2024 incluían una partida plurianual para llevar a cabo la obra, pero el propio Consell comunicó al consistorio que los trabajos no se ejecutarían ese año. La dotación tampoco se incluyó en 2025.

Ahora, y aprovechando los fondos de reconstrucción para la dana otorgados por el Gobierno de España, el ejecutivo local ha decidido presentar la iniciativa al MITECO. Recientemente el consistorio ha obtenido luz verde por parte del ejecutivo central, por lo que los trabajos se licitarán en breve. El coste asciende a dos millones de euros.

Tanque de tormentas

La obra también incluye un tanque de tormentas que evitaría que el agua que no absorbe el colector rebote y tenga que ser extraída mediante bombas. El depósito pluvial verterá el agua al canal.

Más de veinte años después, el proyecto podría convertirse por fin en una realidad. Este último tramo de la infraestructura, que se construirá en la zona del canal San Pablo, permitirá evacuar el agua recogida especialmente en el entorno de la avenida de la Marina.

En otras palabras, la actuación supone la continuación del colector instalado bajo la avenida de la Marina y prolongado posteriormente con la construcción de un nuevo vial al este del casco urbano de la playa para conectar esta zona con el canal. Esta obra, que ascendió a tres millones de euros, fue costeada por el propio consistorio. Es la infraestructura que funciona actualmente en la playa, aunque faltaba este último tramo.

El concejal de Obras Públicas, Josep Llàcer, explica que el plazo de ejecución será de diez meses, por lo que el consistorio intentará que las obras no afecten a la temporada estival. Además, este nuevo proyecto, que se incluye dentro de los 10 millones que el Gobierno de España ha destinado a la reconstrucción de la localidad tras la dana —3,8 millones se dedicarán a infraestructuras afectadas—, también contempla la reurbanización, que no estaba incluida en la actuación de la Generalitat.

El edil se muestra optimista tras esta aprobación que, en sus palabras, "permitirá dar solución al desagüe y a los problemas de inundabilidad que sufre la playa cada vez que llueve, aunque no sea con mucha intensidad".