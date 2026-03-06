Profesores del IES Ausiàs March de Gandia se suman a la huelga educativa

Varios docentes del IES Ausiàs March de Gandia se han constituido en asamblea "para coordinar las movilizaciones de las próximas semanas en defensa de la enseñanza pública", según informaron a través de un comunicado, y en especial la huelga educativa convocada para el 31 de marzo "en defensa de la escuela pública, de calidad y en valenciano".

La asamblea "Ausiàs en lluita" se suma a las movilizaciones "que reivindican unos salarios dignos, la recuperación de las plantillas, la bajada de ratios y unas infraestructuras adecuadas y seguras". Así mismo, denuncia "la sobrecarga laboral y el desprecio de la Conselleria de Educación por la enseñanza en valenciano y del valenciano", añadieron las mismas fuentes.

Denuncian que "la precarización de las condiciones laborales del profesorado repercuten directamente en la calidad de un servicio público esencial para toda la ciudadanía". Por eso, hacen un llamamiento a toda la comunidad educativa "a sumarse a las movilizaciones convocadas".

Cabe recordar que el profesorado de Valenciano del IES Maria Enríquez, también en Gandia, expresó su rechazo al veto de Educación a los autores baleares y catalanes, y redactó un manifiesto en este sentido.