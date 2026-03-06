Profesores de Valenciano del IES Maria Enríquez de Gandia critican el veto a autores baleares y catalanes

El profesorado de la asignatura de Valenciano: Lengua y Literatura del IES Maria Enríquez de Gandia lamenta y critica la exclusión de autores baleares y catalanes del temario que impulsa la Conselleria de Educación, dentro del proyecto de modificación del currículum de Bachillerato.

Los docentes se suman así a las críticas que ya han expresado en el mismo sentido numerosas entidades y colectivos, como Saforíssims Societat Literària, y han redactado un manifiesto de 14 puntos que lleva por título "Contra la censura. Per la ciència i la llibertat".

Consideran que es "absolutamente inadmisible la exclusión de las autoras y de los autores no nacidos al País Valenciano que forman parte de manera inequívoca e incontestable de la misma historia de la lengua y la literatura catalanas que los valencianos".

Argumentan que "no se entiende el estudio de una literatura ni tampoco el de una lengua de manera fragmentaria, escindida del tronco común a que pertenece y del cual surgió. En nuestro caso, desde la época medieval. Jaume I, fundador del Reino de València, era catalán, y en su 'Crònica o Llibre dels Fets' nos explica el origen del pueblo valenciano. ¿Jaume I quedará fuera del currículum? La gran aportación filosófica, literaria y matemática universales de Ramon Llull, quedará fuera del temario, por ser mallorquín?", se preguntan.

Añaden que "esta escisión literaria y lingüística propuesta por la Conselleria de Educación no contribuirá al fomento de la lengua y la literatura propias, al contrario, fomentará la crispación y un conflicto social entre valencianos atizado por un secesionismo lingüístico y un anticatalanismo irracionales cuyo único objetivo es la desaparición de la lengua propia del pueblo valenciano, que no es otra que la lengua catalana, denominada coloquialmente valenciano".

Matizan que "no se puede estudiar una lengua y una literatura en función de criterios geográficos, administrativos o políticos. El estudio tiene que ser íntegro, completo y estrictamente filológico, y tiene que mantenerse completamente al margen de cualquier prerrogativa, prejuicio o premisa de carácter ideológico, político o partidista".

Opinan que esta propuesta de modificación del currículum "atenta contra toda la ciudadanía valenciana" y "como trabajadores el profesorado de valenciano se siente acosado laboralmente".

Los docentes solicitan la adhesión del claustro, la AFA y del Consell Escolar del centro a este manifiesto, en el que también se pide la dimisión de la consellera Carmen Ortí.