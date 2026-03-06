Proinbeni UpB Gandia quiere dar otro pasito más hacia los "play-off" de la Liga en 2ª FEB
Los de Alejandro Mesa visitan la cancha del Lobe Huesca La Magia
Este sábado a las 20.15 horas juega Proinbeni UpB Gandia en Huesca (11 victorias y 8 derrotas) contra el titular el partido de la 20ª jornada de la Liga en Segunda FEB.
Los de la Safor quieren dar otro paso más hacia su objetivo de clasificarse para los "play-off" de ascenso y para ello deben de ganar a los aragoneses como ya hicieron en la primera vuelta.
En Proinbeni, colíder del grupo Este de la categoría con 14 triunfos y 5 derrotas, es duda Javi Soler, pero la gran novedad será el debut del nuevo fichaje y flamante refuerzo, el pívot holandés, Craig Osaikhwuwuomwan.
El técnico, Alejandro Mesa, asegura que lo ve bien para el estreno: "se está adaptando mejor, incluso, de lo esperado. Se nota su profesionalidad y experiencia. Ha captado muchos conceptos".
Tres derrotas seguidas en casa
Sobre el rival de turno, el Lobe Huesca La Magia el entrenador indica que "cambió de entrenador en Navidad, pero no le ha ido demasiado bien. Ha perdido los tres últimos partidos de casa. Vamos a intentar aprovechar su nerviosismo".
