No están todas las que son, pero son todas las que están: Todas las protagonistas de FEMArt en Gandia

La cuarta edición de la exposición FEMArt en Gandia ya es una realidad, tras la inauguración de este jueves, 5 de marzo, a las 19 horas en el puente de la feria y a las 19.15 horas en la Sala Carròs i Centelles del Palau Ducal. Se podrá visitar hasta el 5 de abril.

La regidora de Participación Ciudadana, Liduvina Gil, la organizadora del proyecto, Adriana Serlik, y la gerente del Palau Ducal, Estela Pellicer, actuaron de maestras de ceremonia.

Las artistas

Las protagonistas son Aleixa Prokesch, Amanda Cerse, Ángela Álvarez Giménez, Ángela Bono Martín, Candela Boïgues Garcia, Ester Puig Pessolet, Fanny Grau Noguera, Hanna Gair, Helena Jadwiga, Isabel Couchoud Bataller, Laia Gielen, Margarida Riggio Albors, Mikaela Ilieva Donkova, Nati del Soto, Nicole Salinas, Nika Cortés, Paula Menta y Victoria Soler Clar.

También exponen Alba Llopis Lara, Alba Ramírez, Alina Mänzel, Amanda Reyes Ana Gandía Casanovas, Ana Giménez, Andrea Verdeja Yerbes, Isis Castelló, maría Gonaález, Marina Segura y Marta Lluch Valero.

Noticias relacionadas

Desgraciadamente, en la apertura de la muestra que da visibilidad al talento joven femenino en el mundo de las artes no han podido estar todas las artistas por diversos motivos. Hubo, sí, una amplía representación de las jóvenes artistas expositoras.