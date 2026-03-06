Tavernes de la Valldigna vigila el río Vaca ante la borrasca Regina

Los vecinos y vecinas de Tavernes de la Valldigna que se han acercado esta mañana a vigilar el caudal del río Vaca se han llevado una gran sorpresa. Si hace unos días el río estaba casi seco, actualmente, y tras las lluvias de los últimos dos días, se encuentra prácticamente lleno. La borrasca Regina solo ha dejado cerca de 40 litros por metro cuadrado durante estas dos jornadas, pero el agua procedente de otros puntos ha empezado a aumentar su caudal.

No es extraño que, cuando se produce un episodio de lluvias aumente su caudal, por lo que el ayuntamiento y la Policía Local suelen cerrar este acceso para garantizar la seguridad de vehículos y vecinos. A primera hora de la mañana, la circulación estaba garantizada.

Barranco de Barx

Barx fue una de las localidades donde se registró ayer una mayor cantidad de lluvia. Durante la jornada de ayer, según la Associació Valenciana de Meteorologia, se contabilizaron cerca de 100 litros por metro cuadrado en el observatorio de la Drova.

La situación, como informó este diario, provocó que el barranco de l'Avenc estuviera al límite durante algunas horas. Además, la presencia de cañas y vegetación también dificultaba el paso de agua. La propia alcaldesa, Esther Vidal, denunciaba ante la Confederación Hidrográfica del Júcar días antes de este episodio de lluvias que el tapón de cañas, plásticos y residuos de todo tipo en esta zona amenazaba no solo a viviendas diseminadas del municipio, sino también el lugar donde van a parar estas aguas, el río Vaca, que pasa por las localidades de Simat y Tavernes de la Valldigna.

En otras palabras, el agua se infiltra por el avenc, circula bajo tierra y reaparece en Simat de la Valldigna, donde nace el río que atraviesa la Valldigna.