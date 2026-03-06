La UE Tavernes no debe hacer más concesiones: Solo vale ganar tras dos derrotas seguidas

Vuelve la UE Tavernes a su Municipal con la obligación de tener que ganar tras dos derrotas consecutivas en la Lliga Comunitat. El rival es el Patacona CF en partido programado a las 17 horas de este sábado, 7 de marzo. El Patacona CF es el colista del grupo Norte de la categoría y poco o nada tiene que perder, por lo que la presión es toda para los valleros.

El Tavernes tiene que recuperar sensaciones y volver a ser el equipo aguerrido de toda la campaña, dejar atrás este bache de resultados aunque el partido anterior no mereció el resultado.

En el partido de la primera vuelta se registró un empate 2-2, pero al Tavernes le anularon dos tantos. Los de Valencia son un conjunto joven, bien preparado físicamente.

El Tavernes ha entrenado bien, consciente de lo importante de este partido para mantener la cómoda ventaja de nueve puntos sobre el cuarto clasificado y esperar otros resultados.

Partido trampa

En cuanto al equipo tendrá otra baja importante como la de Toni, además de las de Joan y Acevedo.

El mister vallero, Edu Palomares "Tomaca" comentaba que no quiere confianzas, que no hay rival fácil y que hay que jugar con concentración y aprovechar las ocasiones.