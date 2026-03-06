Los XXIX Premis Aissa de investigación sanitaria reconocen a Traumatología, Ginecología, Pediatría y Cirugía

La Associació per a la Investigació Sanitària a la Safor (Aissa) celebró la XXIX edición de los premios que cada año se otorgan a los profesionales sanitarios del Departamento de Salud de Gandia por sus trabajos científicos y de investigación en salud. Los servicios premiados han sido para Traumatología, Ginecología, Pediatría y Cirugía.

En concreto, Traumatología obtuvo el premio al mejor artículo científico con el estudio ‘Análisis biomecánico intraoperatorio del balance medial y lateral en artroplastia total primaria de rodilla mediante navegación quirúrgica’, realizado por Damián Mifust, Jose Carlos Martínez y Vicente Hurtado.

El accésit al mejor artículo científico ha sido ex aequo para dos artículos del servicio de Pediatría. El primero de ellos se titula ‘Divergencias en las recomendaciones del servicio de información toxicológica y dos recursos de referencia para el manejo de intoxicaciones pediátricas, de Carlos Miguel Angelats, Inma Vilaplana, Paula Forner, Alberto Lora y Beatriz Azkunaga.

El segundo de ellos es ‘Diferencias de género en la prueba de emisiones otoacústicas: evidencias de un estudio de población general y de gemelos’, cuyos autores son José Miguel Sequí Sabater, José Miguel Sequí Canet, Víctor Aparisi, Daniel Gómez, Carlos Miguel Angeltas y Marta Gómez.

En cuanto a la mejor comunicación científica, los premiados fueron Juan Carlos Díez, Ainhoa Meseguer, Gemma Ramírez Benlloch, Carla Folgado, Clara Cabrerizo y Josep Vicent Carmona, del servicio de Ginecología y Obstetricia, por ‘Análisis de cribado combinado del primer trimestre en un hospital de segundo nivel’.

El accésit de comunicación científica, financiado por la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) ha sido también para el servicio de Ginecología por el trabajo "V-Notes en ginecología: experiencia segura y eficaz en 36 pacientes’, cuyos autores son Clara Cabrerizo, Josep Vicent Carmona, Carla Folgado, Ainhoa Meseguer, Juan Carlos Díez, y Ana Rius.

El mejor caso clínico ha sido ‘Seguimiento de 10 años después de una ciflopastia con balón en un niño de 11 años con osteogénesis imperfecta tipo I y fractura T12’, de Vicente Hurtado, Lucía Furió y Teresa Bas, del servicio de Traumatología.

Por último, el accésit de mejor caso clínico fue para el servicio de Cirugía General, por ‘Masa axilar gigante diagnóstica de carcinoma sarcomatoide de origen desconocido’, de Vicente Bono, Natalia Orozco, Manuel Díaz, Beatriz Moreno (Anatomía Patológica) y Jesús Seguí.

El alcalde de Gandia, Jose Manuel Prieto, y el presidente de Aissa, Manuel Solera, fueron los encargados de inaugurar la jornada. La conferencia inaugural, sobre la migraña, corrió a cargo del Samuel Díaz Insa, neurólogo.

Socio de honor

La asociación ha otorgado este año el nombramiento de socio de honor a José Miguel Sequí Canet, pediatra, como reconocimiento a su dilatada trayectoria investigadora, a la calidad y continuidad de sus publicaciones científicas y a su compromiso con Aissa, donde ha ejercido diversos cargos, incluido el de presidente.

El acto contó con la participación de Ana Mª Peiró Peiró, jefa de servicio de de Fomento de Redes y Centros de Excelencia de la Conselleria de Sanidad; Marisa Caparrós, directora gerente de Fisabio; Liduvina Gil, concejala de Políticas Saludables de Gandia, y Ramon Soler, de la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor.

Junto con el equipo directivo del Departamento, ellos fueron los encargados de entregar los galardones en un acto celebrado en la Casa de Cultura de Gandia, y que contó con la colaboración del ayuntamiento.

El presidente de Aissa, Manuel Solera, agradeció el esfuerzo de todos los participantes que han presentado sus trabajos de investigación y destacó la labor de la asociación para fomentar la innovación. Además, reconoció el trabajo de Concha Pellicer, neumóloga y socia de honor, como miembro del jurado en las últimas ediciones.

Los premios se celebran desde 1997 con el objetivo de reconocer los mejores trabajos publicados en revistas del campo de la salud, comunicaciones presentadas a congresos y proyectos de investigación realizados por los profesionales sanitarios de la comarca.

Aissa patrocina, colabora y apoya económicamente la elaboración y publicación de ensayos científicos, publicaciones, comunicaciones a congresos, becas, y actividades de formación continuada a los profesionales sanitarios, entre otras actividades. En 2020 fue declarada asociación de utilidad pública.