Manuela Borrull, fallera mayor de Gandia 2026: "Yo tengo diez trajes, pero para ser la máxima representante tampoco debes endeudarte la vida"

La rutina de la fallera mayor de Gandia 2026, Manuela Borrull Guillem, se repite casi a diario durante el mes de marzo. La máxima representante se encuentra en la peluquería de Jessica Sabater para recibir los últimos retoques de su peinado antes de afrontar una jornada llena de eventos.

La propia fallera mayor explica que estos días son jornadas de visitas institucionales. En sus palabras, "comenzamos las visitas oficiales al hospital, a a la Policía Local, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, al Preventorio y el Centro de Acogida Sant Francesc. Lo que hacemos es aprovechar estos días previos para no tener tan cargada la agenda la semana que viene y, sobre todo, la semana fallera. En una jornada como la de hoy también va a estar la fallera mayor infantil, Triana Benavent Chover, y nuestras cortes de honor".

Manuela desvela que "en un día como hoy me he levantado a las 6 de la mañana, a las 7 me he ido a maquillarme y a las 8 ya estaba aquí con Jessica". La fallera mayor empezó con Jessica en 2024, cuando fue Reina de su falla, la del Prado. "Yo soy de las que piensan que todo pasa por algo", afirma.

A la fallera mayor se le ve encantada de tener a Jessica como estilista: "Es espectacular. Al margen del resultado final, que se ve a simple vista, es la paz que se respira en esta peluquería, donde me siento como en casa. Jessica nos lo pone muy fácil. Tienes unas manos y una creatividad extraordinarias. Me dejo llevar por ella porque confío plenamente en sus capacidades".

Más de 50 sesiones

La máxima representante de las fallas gandienses destaca que "desde mayo, que fue cuando vinieron a buscarme a casa, puedo contar que he tenido una treintena de sesiones de peluquería y aún me faltan una decena más hasta el mismo día de la Cremà".

A la hora de vestirse de fallera, cuenta con la ayuda de su madre. "En casa tenemos una habitación donde podemos maniobrar. Las amigas de mi madre y mi novio me ayudan bastante", afirma, a la vez que añade que "no me pongo casi nunca nerviosa, aunque debo decir que actos como la exaltación o la Crida son diferentes y antes de estos sí que estoy algo tensa. Al final, confías en las personas próximas y todo sale bien".

El calendario de actos de las fallas en Gandia respeta que la fallera mayor tenga su vida profesional laboral: "Yo, encima, trabajo para una empresa familiar, por lo que no tengo ningún problema en cuanto a días y horarios. La agenda se llena todos los fines de semana y ahí sí que estoy a tope con lo de ser fallera mayor".

Sobre su imagen, "cada fallera mayor vive su reinado como puede o quiere. Lo que está claro es que hay que guardar la compostura porque eres el foco de atención, pero no hay que dejar de ser una misma. Yo me considero la misma siendo fallera mayor de Gandia que antes de serlo. La vida no cambia tanto".

Pese a la cantidad de actos, en sus palabras, "no estoy nada cansada porque estoy cumpliendo el sueño que tenía desde niña. Al revés, estoy agradecida de ser fallera mayor de Gandia porque eso solo ocurre una vez en la vida".

La fallera mayor de Gandia y su peluquera, en una imagen de este viernes / Salva Talens Carbó

Reconoce que su acto preferido fue la Crida. En sus palabras, "es un día en el que sales de casa como fallera mayor a anunciar que empiezan las Fallas. La repetiría todos los días de mi vida".

La joven agradece el cariño recibido por parte de la ciudad, ya que "es muy agradecida, la noto contenta conmigo y yo estoy más contenta todavía".

Otro de los secretos desvelado es la cantidad de trajes. En su caso, son diez. "Puedo decir que ya no me queda ninguno por estrenar. Ahora ya están todos en la calle. No va a haber ninguna sorpresa", afirma. Y ahí surge otra pregunta: ¿Qué cuesta ser fallera mayor? "Qué cuesta casarse preguntaría yo? Pues esto es algo parecido. Cada uno gasta lo que quiere o lo que puede. Cada familia tiene su presupuesto, pero para ser fallera mayor tampoco debes endeudarte la vida. Si me preguntas por el presupuesto te diré que puede ir entre 20.000 y 100.000 euros, cada uno lo que decida gastarse".

Su familia también comparte este sueño con ella. Solo tiene palabras de agradecimiento para ella y los miembros de la Federació de Falles, que "nos llevan en volandas. Están pendientes de nosotras, no nos falta de nada. Son muchas horas con ellos y se crea un vínculo especial".

Ahora solo espera que el tiempo respete estos días grandes. "La lluvia sería mejor que no apareciera, pero si llueve qué le vamos a hacer. Es algo que no me preocupa porque no depende de mí", concluye.