Oliva compra tres inmuebles con restos del Palau Comtal y ya alcanza la mitad del plan director

El Ayuntamiento de Oliva invertirá 143.000 euros en la adquisición de tres inmuebles situados dentro del antiguo recinto del Palau Comtal, que la ciudad trata de recuperar poco a poco. La compra se incluye en el Plan Director del Palau, que busca recuperar esta construcción del siglo XIII mediante una rehabilitación integral.

El consistorio ha adquirido una vivienda en la calle del Aula, 19 (50.000 euros) y dos más en la calle del Palau, 13 y 15, con un coste de 41.000 y 52.000 euros respectivamente. Con estas tres nuevas compras, el consistorio ya cuenta con 20 de los 44 inmuebles contemplados en este plan.

La compra se ha integrado dentro de las actuaciones previstas en la modificación de crédito aprobada en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Oliva por un importe de 710.670 euros. Esta modificación, que ha contado con el voto a favor de todos los grupos y la abstención del PP, se financia íntegramente con cargo al Remanente de Tesorería Neto obtenido en la liquidación del ejercicio 2025.

Esta aprobación por parte del pleno comporta que casi la mitad de los inmuebles que se incluyen dentro de este plan ya sean de titularidad municipal. El plan, como ha informado Levante-EMV en reiteradas ocasiones, busca recuperar el Palau Comtal, que fue declarado Monumento Arquitectónico-Artístico en 1920 y el quinto Bien de Interés Cultural reconocido en la Comunitat Valenciana. Antes solo disponían de esa categoría el Teatro Romano de Sagunt, la iglesia de la Sangre de Llíria, el Castillo-Palacio de Alaquàs y la Casa de la Vila de Alzira.

Se trata de una de las edificaciones más singulares por sus sucesivas transformaciones. Fue a partir del siglo XVI cuando el Palau sufrió una época de abandono y expolio. El monumento fue vendido a diferentes propietarios, que construyeron sus viviendas llegando a fragmentar y ocultar este conjunto. Para revertir la situación, el ayuntamiento ha trabajado en este plan que busca recuperar este edificio emblemático a través de esta rehabilitación integral estimada en 12 millones de euros.

Durante este tiempo, el consistorio se ha puesto en contacto con los propietarios para adquirir estos inmuebles que se encuentran dentro del perímetro del Palau.

El proyecto se estructura en diferentes fases que buscan poner en valor sus restos. En el plan se incluye un centro de interpretación y usos gastronómicos para devolverle su esplendor histórico. Así, la actuación pretende recuperar, rehabilitar y poner en valor las partes del edificio de titularidad municipal.

Proceso de deterioro

El gran proceso de deterioro del Palau se inició en 1891, cuando el edificio fue vendido. En 1899 se abrió la calle Palau, por lo que el recinto empezó a ser habitado. Dos décadas después, el arquitecto danés K. Fisher compró buena parte de la construcción para trasladarla a Copenhague. No obstante, su declaración como Monumento Arquitectónico-Artístico en 1920 comportó que este proceso se paralizara.

Tras los efectos de diversos temporales y la Guerra Civil, el Palau fue declarado en estado ruinoso y se procedió a su derribo parcial.

En la actualidad, la mayoría de sus restos se encuentran ocultos en el interior de las casas de las calles Comare, Torres, Aula y Duc d’Osuna. Como se recoge en el plan, otros elementos fueron expoliados o trasladados a Dinamarca y algunos fueron adquiridos por la Hispanic Society of America.

Pese a todo lo vivido, todavía se conservan cerca de la mitad de sus murallas y cuatro de las siete torres.

En el Museu Arqueològic de Oliva también se conservan seis columnas de mármol blanco rematadas con capiteles corintios que pertenecían al claustro, una maqueta y los planos realizados por los arquitectos daneses K. Fisher y F. Lauritzen en 1920 del también conocido como Palau dels Centelles.