Oliva compra tres inmuebles con restos del Palau Comtal y ya alcanza la mitad del plan director
El consistorio invierte 143.000 euros para recuperar la construcción del siglo XIII
El proyecto incluye 44 viviendas, de las cuales 20 ya son de titularidad municipal
El Ayuntamiento de Oliva invertirá 143.000 euros en la adquisición de tres inmuebles situados dentro del antiguo recinto del Palau Comtal, que la ciudad trata de recuperar poco a poco. La compra se incluye en el Plan Director del Palau, que busca recuperar esta construcción del siglo XIII mediante una rehabilitación integral.
El consistorio ha adquirido una vivienda en la calle del Aula, 19 (50.000 euros) y dos más en la calle del Palau, 13 y 15, con un coste de 41.000 y 52.000 euros respectivamente. Con estas tres nuevas compras, el consistorio ya cuenta con 20 de los 44 inmuebles contemplados en este plan.
La compra se ha integrado dentro de las actuaciones previstas en la modificación de crédito aprobada en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Oliva por un importe de 710.670 euros. Esta modificación, que ha contado con el voto a favor de todos los grupos y la abstención del PP, se financia íntegramente con cargo al Remanente de Tesorería Neto obtenido en la liquidación del ejercicio 2025.
Esta aprobación por parte del pleno comporta que casi la mitad de los inmuebles que se incluyen dentro de este plan ya sean de titularidad municipal. El plan, como ha informado Levante-EMV en reiteradas ocasiones, busca recuperar el Palau Comtal, que fue declarado Monumento Arquitectónico-Artístico en 1920 y el quinto Bien de Interés Cultural reconocido en la Comunitat Valenciana. Antes solo disponían de esa categoría el Teatro Romano de Sagunt, la iglesia de la Sangre de Llíria, el Castillo-Palacio de Alaquàs y la Casa de la Vila de Alzira.
Se trata de una de las edificaciones más singulares por sus sucesivas transformaciones. Fue a partir del siglo XVI cuando el Palau sufrió una época de abandono y expolio. El monumento fue vendido a diferentes propietarios, que construyeron sus viviendas llegando a fragmentar y ocultar este conjunto. Para revertir la situación, el ayuntamiento ha trabajado en este plan que busca recuperar este edificio emblemático a través de esta rehabilitación integral estimada en 12 millones de euros.
Durante este tiempo, el consistorio se ha puesto en contacto con los propietarios para adquirir estos inmuebles que se encuentran dentro del perímetro del Palau.
El proyecto se estructura en diferentes fases que buscan poner en valor sus restos. En el plan se incluye un centro de interpretación y usos gastronómicos para devolverle su esplendor histórico. Así, la actuación pretende recuperar, rehabilitar y poner en valor las partes del edificio de titularidad municipal.
Proceso de deterioro
El gran proceso de deterioro del Palau se inició en 1891, cuando el edificio fue vendido. En 1899 se abrió la calle Palau, por lo que el recinto empezó a ser habitado. Dos décadas después, el arquitecto danés K. Fisher compró buena parte de la construcción para trasladarla a Copenhague. No obstante, su declaración como Monumento Arquitectónico-Artístico en 1920 comportó que este proceso se paralizara.
Tras los efectos de diversos temporales y la Guerra Civil, el Palau fue declarado en estado ruinoso y se procedió a su derribo parcial.
En la actualidad, la mayoría de sus restos se encuentran ocultos en el interior de las casas de las calles Comare, Torres, Aula y Duc d’Osuna. Como se recoge en el plan, otros elementos fueron expoliados o trasladados a Dinamarca y algunos fueron adquiridos por la Hispanic Society of America.
Pese a todo lo vivido, todavía se conservan cerca de la mitad de sus murallas y cuatro de las siete torres.
En el Museu Arqueològic de Oliva también se conservan seis columnas de mármol blanco rematadas con capiteles corintios que pertenecían al claustro, una maqueta y los planos realizados por los arquitectos daneses K. Fisher y F. Lauritzen en 1920 del también conocido como Palau dels Centelles.
El consistorio destina 140.000 € para equipar la ansiada Casa de la Cultura
La modificación de crédito aprobada en Oliva no solo contempla la adquisición de estas tres viviendas situadas dentro del ámbito del patrimonio histórico, sino que también prevé la asignación de una mayor dotación presupuestaria a otras áreas clave del municipio, con el objetivo de impulsar nuevas actuaciones, mejorar los servicios públicos y atender diferentes necesidades. Concretamente, la mitad de esta modificación se destinará al personal municipal (352.670 euros) con el objetivo de llevar a cabo el incremento salarial del 2,5 % para las funcionarios, que ha sido aprobado recientemente por el Gobierno de España.
Otra de las partidas más destacadas se destina a cultura, ya que gracias a una inversión de 140.000 euros se podrá equipar la Casa de la Cultura «Salvador Cardona Miralles», un paso clave para su funcionamiento. De hecho, la propia alcaldesa de la localidad, Yolanda Pastor, señala que «este espacio muy pronto será un punto de encuentro para la cultura y la vida social».
Cabe recordar que se trata de una reivindicación histórica, ya que los trabajos en la Casa de la Cultura, que arrancaron en 2010, quedaron paralizados dos años después. Ahora, y tras 14 años de parálisis, la apertura de este edificio, situado en el casco histórico de la ciudad, cada vez está más cerca.
El consistorio también ha aprobado aportar 45.000 euros para la renovación integral del suelo de la Escuela Infantil Municipal «El Caragol» para mejorar la seguridad y el confort del alumnado y, por último, el ayuntamiento destinará 30.000 euros al área de Seguridad Ciudadana. Concretamente, Oliva adquirirá dos quads para la Policía Local con el objetivo de reforzar los medios materiales del cuerpo y la seguridad de los vecinos durante la temporada estival.
Pastor ha agradecido que se haya aprobado esta modificación, que permitirá «cumplir con los trabajadores y priorizar la seguridad de nuestros niños y niñas en la escuela infantil El Caragol, así como la de nuestros vecinos y turistas, dotando a la Policía Local de los vehículos necesarios para los meses de verano».
Suscríbete para seguir leyendo
- Una empresa escoge Gandia para construir otro centro logístico con una inversión de 15 millones
- El temporal se come la playa de Tavernes de la Valldigna antes de que llegue el refuerzo de arena
- Los murciélagos encuentran refugio en Gandia y Oliva: Vecinos y alumnos se unen para evitar su extinción
- Tavernes de la Valldigna se suma a Potries y convoca una concentración para exigir su centro de día para personas mayores fallido
- Nace en Gandia un nueva prueba deportiva: La cita es el domingo 3 de mayo
- Adiós a las verbenas hasta altas horas de la madrugada: Gandia apuesta por el tardeo en sus Fallas
- La Conselleria de Educación rectifica y aprueba el 17 de marzo como festivo en Oliva
- La borrasca Regina pone en alerta a Barx: barrancos al límite y acumulados de más de 95 litros