Las Fallas de Tavernes de la Valldigna responden al cambio de premios en la Cavalcada del Ninot de Carcaixent: "La aceptación se produjo bajo una presión constante"

La Junta Local Fallera de Tavernes de la Valldigna ha emitido un comunicado tras la modificación de dos premios en la Cavalcada del Ninot de Carcaixent celebrada el pasado 28 de febrero. La entidad fallera de este municipio de la Ribera Alta anunciaba a través de un texto difundido en sus canales oficiales que el jurado entregó tres actas con sus valoraciones, por lo que tras sumar las puntuaciones, se observó que cinco de los premios recaían en una misma falla, que había obtenido la máxima puntuación en todos los apartados.

El comunicado recogía que la Junta Local Fallera de Carcaixent contactó con los miembros del jurado, y tras su aprobación, se cambiaron los galardones correspondientes a las categorías de Disfressa Col·lectiva Major e Infantil, que finalmente fueron entregados a la comisión Jardí de l'Alegria.

Tras este cambio, la Junta Local Fallera de Tavernes, y en representación de los tres miembros del jurado procedentes de la localidad, ha querido esclarecer los hechos mediante un comunicado. En el texto, la junta y su presidenta han querido "expresar públicamente el malestar" por la situación.

El texto recoge que las tres personas designadas, durante el proceso de deliberación, y ante el hecho de que una misma falla hubiese obtenido cinco premios, "preguntaron a los representantes de Junta Local presentes si en las bases existía algún punto que impidiera esta circunstancia". "Los tres miembros de Junta Local que se encontraban con ellas confirmaron que no existía ninguna norma que lo prohibiera", añaden.

Tras la firma del acta y la tabla de puntuaciones, el jurado regresó a la localidad. Fue esa misma noche cuando recibieron tres llamadas en las que se les comunicaba que "se ha tomado la decisión de modificar los premios porque 'no quieren problemas'".

Grupo de Whatsapp

Tras estas llamadas, relatan que se creó un grupo de Whatsapp para facilitar "dos actas diferentes con una distribución de premios distinta a la inicialmente firmada por el jurado, actas que fueron elaboradas desde la propia Junta Local Fallera de Carcaixent". En ese mismo canal, los miembros del jurado manifestaron su negativa al cambio de premios. En sus palabras, "ante las insistentes presiones para que dieran su 'ok', se vieron obligadas a aceptarlo, dejando constancia expresa de que no compartían ni consideraban correcta la decisión".

La propia presidenta de las Fallas de Tavernes se puso en contacto con la persona que había realizado los cambios. "Me garantizó que se solucionaría. El lunes me informó que había hablado con el presidente de la falla Jardí de l’Alegria y que este entendía lo que había ocurrido", explica, a la vez que relata que ellos también contactaron con el propio presidente y comprobaron que la versión trasladada era diferente a los hechos. "Afirmó textualmente que 'las puntuaciones estaban muy ajustadas y el jurado así lo decidió finalmente'", explican.

El comunicado también señala que, tras una reunión el marte, el presidente de las Fallas de Carcaixent se puso en contacto con la entidad fallera de Tavernes para asegurarles que iba a publicar "un comunicado aclarando lo sucedido y eximiendo de cualquier responsabilidad al jurado, ya que todo había sido consecuencia de un error muy grave de una persona de la propia Junta".

"No obstante, el viernes se publican dos comunicados en los que se afirma que los miembros del jurado aceptaron estas modificaciones", recogen desde Tavernes.

Modificaciones tras las firmas

Tras los hechos, la Junta Local Fallera de Tavernes de la Valldigna ha querido dejar claro que "el jurado en ningún momento quiso modificar los premios inicialmente otorgados", por lo que "las modificaciones se produjeron después de la firma de las actas oficiales".

"La aceptación del cambio por parte del jurado se produjo bajo una presión constante por parte de miembros de la Junta Local Fallera de Carcaixent", concluyen. Tras el incidente, solicitan que se asuman las responsabilidades oportunas y "se deje claro públicamente que el jurado no fue responsable de la modificación de los premios".

El comunicado, a su vez, busca poner en valor el trabajo del jurado: "Nuestra única intención con este comunicado es dejar constancia de la verdad de los hechos y defender la profesionalidad y la imparcialidad de los miembros del jurado, que en todo momento actuaron de acuerdo con las bases y con su criterio".