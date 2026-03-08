Los guardianes que velan por la escolarización en Gandia
La unidad del Agente Tutor de la Policía Local se preocupa cada día de que niños y adolescentes acudan a sus colegios o institutos
Gracias a ellos se ha reducido el absentismo en la ciudad, pero también los conflictos o los delitos cometidos por menores. Así trabajan
Se preocupan porque los niños y adolescentes de Gandia cumplan con la escolarización obligatoria. Y gracias a ellos, y a un trabajo multidisciplinar que implica a varios departamentos municipales, a la comunidad educativa y a las familias, han logrado reducir el absentismo e incluso los delitos con menores implicados en la ciudad.
Son agentes de la Policía Local en un servicio pionero, que no tienen todas las ciudades, y que supone un cambio de paradigma, el de una policía más pedagógica y menos represiva. Es la unidad conocida como Agente Tutor. En Levante-EMV les hemos acompañado para contar cómo trabajan.
Gandia fue una de las primeras ciudades valencianas en crear esta unidad, en el año 2022. En la actualidad está formada por un inspector, Rafael Chaveli, y dos agentes más, Jonathan Arcos y Julián González. Poco antes de las nueve de la mañana se ponen en marcha: hacen una reunión en la Central de la Policía Local para repartirse las tareas del día.
Entre las 9.10 h y las 9.45 h toca el control de absentismo. Se trata de rondas o patrullajes por los alrededores de los centros educativos o por parques donde se sospecha que pueden estar los chicos que no han ido al colegio o instituto.
Cualquier menor de 6 a 16 años debe estar obligatoriamente escolarizado, por tanto si observan a alguien de esta edad en horario lectivo por la calle le identifican y le preguntan. No le abordan como a un adulto, sino que tienen cierta mano izquierda, una manera de interactuar y mediar que se aprende en los cursos de formación, a lo que se suma la experiencia que ya tienen en el trato.
Después toca impartir talleres, pero hoy será en dos centros diferentes: un agente irá al instituto Ausiàs March para enseñar a los chavales primeros auxilios y cómo actuar ante emergencias, y otro al IES Veles e Vents, en el Grau de Gandia, para hablarles de las diferentes formas de acoso. Aprovecharán también para reunirse con algunos familiares y profesores de estos alumnos.
Durante este curso escolar tienen previsto hacer cerca de 300 talleres. Además de las materias citadas, de otras como educación vial, violencia de género o adicciones.
El contacto con la dirección de los centros educativos es continuo, prácticamente diario. "Ellos tienen nuestro número y nos avisan enseguida si hay algún problema", asegura el inspector. Pero también se ha generado un clima de confianza entre los propios alumnos: "No nos tienen miedo, ya conocen nuestro trabajo y valoran lo que hacemos", añade.
A mediodía acuden al Centro Social de Corea, donde se reúnen con las trabajadoras sociales para abordar algunos de los casos más problemáticos. La comunicación con el departamento de Servicios Sociales es esencial y fluida. También con Educación, donde cada curso les pasan un listado con los alumnos más absentistas.
Son las 12.30 horas y toca de nuevo control de absentismo. La jornada matinal acabará con otra reunión de familiares y docentes en el CEIP Montdúver.
Nada se hace de manera aleatoria, todo está escrito en protocolos. Los hay para padres o tutores que no escolarizan, para los que no van a recogerlos al colegio, que también existen, o si los absentistas son los propios niños.
Son los propios agentes los que envían en persona las notificaciones de Servicios Sociales y de Educación a los domicilios de los padres o familiares. "Sólo con ver nuestra presencia en la casa ya es un método eficaz de persuasión y suelen reconducir la situación", señala Chaveli.
Pero, si no atienden a razones ni deponen su actitud, el expediente sigue adelante. El año pasado enviaron un caso a la Fiscalía de Menores por absentismo. Siempre que llega a ese extremo se remite antes a la Policía Nacional.
Acoso escolar
Controlar el absentismo es una parte importante de su labor, pero no la única. Prevenir el acoso es otra de ellas. Chaveli explica que antes el acoso se producía en el centro educativo, pero desde que existen las redes sociales el "bullying" continúa también en casa, sobre todo por Instagram. Pero también por Whats App. "Están de moda los stickers, con fotografías de los alumnos o los profesores para burlarse de ellos". Es un ciberacoso que además se ha multiplicado con la llegada de la inteligencia artificial.
También han detectado la creación de cuentas falsas en redes sociales para suplantar al centro educativo y enviar mensajes desde allí como si fueran reales.
Otro fenómeno que se ha reducido mucho es el de los chicos que quedan para pegarse. En este punto el inspector advierte que, en aplicación de la ordenanza municipal de convivencia, en estas peleas los agentes también identifican a las personas que están de coro o grabando con móviles.
Y una consideración, que puede sorprender a algunos, en especial a aquellos que ven un problema en la inmigración: "No hemos tenido ningún problema con migrantes o niños de otras nacionalidades, ni racismo o delitos de odio, esto nunca ha sido motivo de disputas, están integrados", zanja el inspector. Otra cosa es que sean más o menos amigos, pero el acoso escolar nunca se produce por estas razones.
Premios
Esta labor ya les ha merecido varios premios. El año pasado cayeron dos. El primero llegó de la Asociación Nacional de Agentes Tutores, junto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), entre 42 proyectos presentados. El segundo fue a cargo de la FEMP y el Ministerio de Educación. "No salvamos vidas como nuestros compañeros, pero es una labor muy gratificante", resume Chaveli.
Los datos avalan que es un servicio necesario y que incluso debería reforzarse, no sólo en Gandia sino en toda la Comunitat Valenciana. En diciembre de 2025 el PSPV-PSOE propuso en Les Corts que todos los municipios valencianos lo tuvieran.
El anterior Consell del Botànic dio el primer paso con la firma de un protocolo junto a la FEMP y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, del cual surgió la adhesión de las primeras ciudades, entre ellas Gandia. Pero son cambios que sólo se pueden promover desde el ámbito supramunicipal.
Más de 200 notificaciones por absentismo este curso
La evolución de la unidad desde su creación en 2022 muestra un crecimiento importante de la actividad, una mayor capacidad de detección del absentismo y su resolución, con descenso de casos, y la consolidación del trabajo preventivo a través de talleres formativos.
Además en este tiempo se ha reforzado la coordinación institucional con los Servicios sociales, Educación y Policía Nacional, y estabilidad en las intervenciones vinculadas a conflictos entre alumnos al realizar una presencia continua.
Entrando en cifras concretas, en lo que llevamos de curso 2025-26 los agentes ya han hecho 209 notificaciones vinculadas al absentismo escolar, como parte de su trabajo de detección y comunicación.
En el curso pasado se notificaron 278, y finalmente se llegaron a detectar 34. Pero son menos que el curso 2023-24 cuando fueron 102, lo que muestra la eficacia del servicio.
Otros datos cerrados del curso pasado, en comparación al curso 2022-23, son las actuaciones realizadas (723 frente a 364), reuniones de coordinación (110 frente a 84), controles de absentismo (117 frente a 28), talleres preventivos (183 frente a 198, pero se prevén cerca de 300 en este curso), intervenciones por conflictos entre alumnos (25 frente a 30) o los 30 expedientes de protección de menores, que fueron 29 en el curso 2022-23.
