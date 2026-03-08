Los guardianes que velan por la escolarización en Gandia

Se preocupan porque los niños y adolescentes de Gandia cumplan con la escolarización obligatoria. Y gracias a ellos, y a un trabajo multidisciplinar que implica a varios departamentos municipales, a la comunidad educativa y a las familias, han logrado reducir el absentismo e incluso los delitos con menores implicados en la ciudad.

Son agentes de la Policía Local en un servicio pionero, que no tienen todas las ciudades, y que supone un cambio de paradigma, el de una policía más pedagógica y menos represiva. Es la unidad conocida como Agente Tutor. En Levante-EMV les hemos acompañado para contar cómo trabajan.

Gandia fue una de las primeras ciudades valencianas en crear esta unidad, en el año 2022. En la actualidad está formada por un inspector, Rafael Chaveli, y dos agentes más, Jonathan Arcos y Julián González. Poco antes de las nueve de la mañana se ponen en marcha: hacen una reunión en la Central de la Policía Local para repartirse las tareas del día.

Reunión matinal en la Central de la Policía Local. / J.C.

Entre las 9.10 h y las 9.45 h toca el control de absentismo. Se trata de rondas o patrullajes por los alrededores de los centros educativos o por parques donde se sospecha que pueden estar los chicos que no han ido al colegio o instituto.

Cualquier menor de 6 a 16 años debe estar obligatoriamente escolarizado, por tanto si observan a alguien de esta edad en horario lectivo por la calle le identifican y le preguntan. No le abordan como a un adulto, sino que tienen cierta mano izquierda, una manera de interactuar y mediar que se aprende en los cursos de formación, a lo que se suma la experiencia que ya tienen en el trato.

Reunión con trabajadoras sociales. / J.C.

Después toca impartir talleres, pero hoy será en dos centros diferentes: un agente irá al instituto Ausiàs March para enseñar a los chavales primeros auxilios y cómo actuar ante emergencias, y otro al IES Veles e Vents, en el Grau de Gandia, para hablarles de las diferentes formas de acoso. Aprovecharán también para reunirse con algunos familiares y profesores de estos alumnos.

Durante este curso escolar tienen previsto hacer cerca de 300 talleres. Además de las materias citadas, de otras como educación vial, violencia de género o adicciones.

El contacto con la dirección de los centros educativos es continuo, prácticamente diario. "Ellos tienen nuestro número y nos avisan enseguida si hay algún problema", asegura el inspector. Pero también se ha generado un clima de confianza entre los propios alumnos: "No nos tienen miedo, ya conocen nuestro trabajo y valoran lo que hacemos", añade.

A mediodía acuden al Centro Social de Corea, donde se reúnen con las trabajadoras sociales para abordar algunos de los casos más problemáticos. La comunicación con el departamento de Servicios Sociales es esencial y fluida. También con Educación, donde cada curso les pasan un listado con los alumnos más absentistas.

Son las 12.30 horas y toca de nuevo control de absentismo. La jornada matinal acabará con otra reunión de familiares y docentes en el CEIP Montdúver.

Nada se hace de manera aleatoria, todo está escrito en protocolos. Los hay para padres o tutores que no escolarizan, para los que no van a recogerlos al colegio, que también existen, o si los absentistas son los propios niños.

Taller formativo en un instituto. / J. C.

Son los propios agentes los que envían en persona las notificaciones de Servicios Sociales y de Educación a los domicilios de los padres o familiares. "Sólo con ver nuestra presencia en la casa ya es un método eficaz de persuasión y suelen reconducir la situación", señala Chaveli.

Pero, si no atienden a razones ni deponen su actitud, el expediente sigue adelante. El año pasado enviaron un caso a la Fiscalía de Menores por absentismo. Siempre que llega a ese extremo se remite antes a la Policía Nacional.

Acoso escolar

Controlar el absentismo es una parte importante de su labor, pero no la única. Prevenir el acoso es otra de ellas. Chaveli explica que antes el acoso se producía en el centro educativo, pero desde que existen las redes sociales el "bullying" continúa también en casa, sobre todo por Instagram. Pero también por Whats App. "Están de moda los stickers, con fotografías de los alumnos o los profesores para burlarse de ellos". Es un ciberacoso que además se ha multiplicado con la llegada de la inteligencia artificial.

También han detectado la creación de cuentas falsas en redes sociales para suplantar al centro educativo y enviar mensajes desde allí como si fueran reales.

Otro fenómeno que se ha reducido mucho es el de los chicos que quedan para pegarse. En este punto el inspector advierte que, en aplicación de la ordenanza municipal de convivencia, en estas peleas los agentes también identifican a las personas que están de coro o grabando con móviles.

Y una consideración, que puede sorprender a algunos, en especial a aquellos que ven un problema en la inmigración: "No hemos tenido ningún problema con migrantes o niños de otras nacionalidades, ni racismo o delitos de odio, esto nunca ha sido motivo de disputas, están integrados", zanja el inspector. Otra cosa es que sean más o menos amigos, pero el acoso escolar nunca se produce por estas razones.

Premios

Esta labor ya les ha merecido varios premios. El año pasado cayeron dos. El primero llegó de la Asociación Nacional de Agentes Tutores, junto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), entre 42 proyectos presentados. El segundo fue a cargo de la FEMP y el Ministerio de Educación. "No salvamos vidas como nuestros compañeros, pero es una labor muy gratificante", resume Chaveli.

Los datos avalan que es un servicio necesario y que incluso debería reforzarse, no sólo en Gandia sino en toda la Comunitat Valenciana. En diciembre de 2025 el PSPV-PSOE propuso en Les Corts que todos los municipios valencianos lo tuvieran.

El anterior Consell del Botànic dio el primer paso con la firma de un protocolo junto a la FEMP y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, del cual surgió la adhesión de las primeras ciudades, entre ellas Gandia. Pero son cambios que sólo se pueden promover desde el ámbito supramunicipal.