Adriana Solanes Valero, del CA Safor Teika, campeona de España en los 3.000 metros lisos
El club de Gandia participa con cinco atletas más en Salamanca: Paula Cabanilles, Érika Llorca, Laura Bebia, Olivia Figueres y William Gortaire.
El Club d'Atletisme Safor Teika sube a lo más alto del podio en el Campeonato de España Individual Sub16 (Cadete) de Pista Cubierta Short Track, que se ha disputado este fin de semana en Salamanca.
La gran protagonista de la entidad "grogueta" fue Adriana Solanes Valero, que suma un nuevo título de campeona de España en los 3.000 metros lisos, imponiéndose en la final con un tiempo de 10 minutos 07 segundos y 42 centésimas, lo que supone además su mejor marca personal. En el podio superó a Manuela Sierra (Ardillas-Escorial) y a Laia Núñez, de la Atlética Lucense.
La joven natural de Daimús realizó una carrera muy inteligente, controlando en todo momento el ritmo de la prueba y lanzando un cambio decisivo en los últimos 200 metros, que le dio la victoria y el título.
La atleta, preparada por el técnico Carlos Ferrando, suma así su segundo título de campeona de España, tras imponerse también el pasado verano en el Campeonato de España al Aire Libre celebrado en Gijón.
Seis atletas en el Nacional
Además, el club logró una plaza de finalista (entre los ocho mejores) con el velocista William Daniel Gortaire, quien consiguió clasificarse para la final de los 60 metros lisos, donde terminó en quinta posición. Entrenado por Teodoro Rodríguez, el atleta logró además marca personal, cubriendo la distancia en 7.24 segundos.
Completaron la participación gandiense Érika Llorca (novena en la final de 1.000 ml), Paula Cabanilles, (17ª en la final de 3.000 metros lisos), Olivia Figueres, participante en las semifinales de los 1.000 metros lisos, y Laura Bebia, debutante, que compitió en las eliminatorias de los 60 metros vallas.
