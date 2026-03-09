Las ayudas de Gandia para caseros han beneficiado a 13 inmuebles en el último año

Las ayudas que aprobó el Ayuntamiento de Gandia dentro del Plan Municipal de Vivienda destinadas a propietarios que ponen su vivienda en régimen de alquiler habitual y de larga duración han beneficiado, desde su puesta en marcha en 2025, a 13 inmuebles, un número que no acaba de satisfacer al Gobierno local, aunque desde el ayuntamiento seguirán haciendo difusión de esta medida que consideran muy conveniente para aflorar viviendas al mercado inmobiliario.

Este 2026 es el segundo año que se ponen en marcha estas ayudas. La partida, de 60.000 euros, se renueva cada ejercicio, y en 2025 no se llegó a agotar, se quedó a la mitad. Una decena de solicitudes se quedó fuera por no cumplir dos requisitos fundamentales, y es que el piso tiene que haber estado vacío al menos durante 1 año y el casero no puede fijar una renta mensual superior a los 600 euros.

Este año se lleva consumido el 7% del crédito total. En concreto, el ayuntamiento lleva concedidas tres ayudas más por un importe de 3.800 euros. Esta semana se ha autorizado otra remesa por valor de 1.182 euros, según informaron las coportavoces del Gobierno local, Esther Sapena y Balbina Sendra, en la rueda de prensa sobre los principales asuntos tratados este lunes en la Junta de Gobierno Local.

Estas ayudas son de 850 € para la adecuación de los inmuebles, y de 650 € para cubrir el seguro de alquiler, con posibilidad de incluir coberturas antivandálicas de hasta 8.000 euros. Sin embargo, pese a la buena voluntad del Gobierno local, que incluso hace unos meses aumentó las cuantías, la iniciativa no acaba de cuajar. "Animamos a que sigan presentándose a esta convocatoria", señaló Sapena.

Ohai Gandia

Por otro lado, la Junta de Gobierno aprobó la aceptación de una cesión gratuita de terrenos por parte de la empresa Ohai Gandia para ampliar y mejorar dos caminos municipales: el Camí de l'Alqueria del Duc y el Camí Vell del Grau. La cesión, de unos 480 metros cuadrados de suelo, permitirá mejorar los accesos en esta zona y forma parte de las actuaciones vinculadas al proyecto del futuro ecocámping.

Además, se ha aprobado la liquidación provisional de la primera cuota de urbanización del Programa de Actuación Aislada del grupo de viviendas de la calle La Safor. Las cuotas de urbanización se abonan en tres fases conforme avanzan las obras. Actualmente ya se ha ejecutado el 30% de los trabajos, hecho que permite activar la primera de estas cuotas, que cada propietario afectado recibirá de manera individualizada con un plazo de pago de un mes.

También se han aprobado varias subvenciones nominativas previstas en el presupuesto municipal. Entre ellas, una ayuda de 15.000 euros a Globalmón «para apoyar a su funcionamiento y a las actividades y talleres que desarrolla a lo largo del año», así como una subvención de 20.000 euros al club UpB Gandia para la organización de actividades deportivas, entre ellas iniciativas de promoción del baloncesto femenino.

Además, se ha aprobado una modificación de las bases de ejecución del presupuesto municipal para incorporar nuevas subvenciones vinculadas a la promoción turística y cultural de la Semana Santa de Gandia, que beneficiarán tres cofradías de la ciudad y contribuirán a reforzar la proyección de esta celebración declarada de interés turístico.

ARRUR del Raval

Por su parte, Sapena informó de la asignación de ayudas del Plan Estatal de Vivienda (ARRUR) al barrio del Raval. «En concreto, para las comunidades de propietarios Moran Roda 1 y Germanies 23, con un importe global de 188.196 euros».

También se aprobó la memoria técnica para la renovación de la red de saneamiento en la calle Falconera, de la avenida República Argentina y en la calle Barraques de Beniopa, con un presupuesto de ejecución de 71.419 euros (IVA incluido). «El plazo previsto de ejecución es de un mes en la calle Falconera y de dos meses en las otras dos calles».

Otro de los puntos destacados es la aprobación del expediente de contratación y de los pliegos para el contrato de mantenimiento de los colegios públicos y escuelas infantiles de Gandia. «El presupuesto base de licitación es de 250.000 euros anuales durante cuatro años, lo cual supone una inversión global superior al millón de euros. Una muy buena noticia para la comunidad educativa de la ciudad", dijo Sapena. Finalmente, se ha aprobado la concesión de una subvención directa de 50.000 euros al Consell dels Joves de Gandia.