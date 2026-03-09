El Ayuntamiento de Beniflà facilita la vida a sus 500 habitantes empadronados: Ahora, subvenciona el carné de conducir

El Ayuntamiento de Beniflà no ceja en su empeño de hacerle la vida más fácil a sus 500 habitantes empadronados en el municipio. Es por ello que, conscientes desde el consistorio de la falta de un servicio de transporte público eficiente y de las dificultades que esto le genera a la ciudadanía, el equipo de gobierno ha mantenido, este 2026, las ayudas aprobadas el año pasado para sufragar los gastos derivados de la obtención del carné, permiso o licencia de conducir de sus vecinos.

Con esta iniciativa, las personas a partir de quince años que lleven más de dos años empadronadas en Beniflà, podrán beneficiarse de ayudas que pueden llegar a los 150 €, en el caso de haber obtenido algunos de los permisos de la Categoría A (AM, A1, A2 y A).

En el caso de los conductores y conductoras que hayan conseguido los permisos de las Categorías B (B y BE), C (C1, C, C1E y CE) o D (D1, D, D1E y DE) la cantidad que pueden llegar a cobrar puede ascender a 300 €.

Solo una ayuda por persona

Solo se concederá una ayuda por persona, a pesar de que haya obtenido diferentes permisos, y para poder solicitarla el conductor o conductora tendrá un plazo máximo de un mes a partir de la obtención de la licencia o permiso. La persona solicitante, además, tendrá que estar al corriente de las obligaciones tributarias y ser titular de una cuenta bancaria.

Los gastos susceptibles de ser subvencionadas son las tasas de la DGT, tanto de examen como de expedición del permiso de circulación; las derivadas de la emisión del certificado médico de aptitud psicofísica facturadas por un centro oficialmente reconocido y los gastos de matrícula, clases teóricas y/o prácticas y otros costes de tramitación o gestión del expediente.

Según el alcalde, Borja Gironés, "el objetivo de estas ayudas, que se financian con cargo a la partida de Ayudas Sociales del presupuesto municipal, es facilitar la movilidad y la independencia de la ciudadanía, para poder desplazarse allá donde haga falta, siempre que lo necesiten".