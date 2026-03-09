Bailar sin barreras en la falla la Dula de Tavernes de la Valldigna: Crean un espacio inclusivo para personas con movilidad reducida

Pictogramas, explicaciones de la crítica fallera a través del sistema Braille o audioguías son algunas de las medidas que, año tras año, implantan distintas comisiones falleras de la Safor con el objetivo de que la fiesta llegue a toda la sociedad sin ningún tipo de barrera. Se trata de iniciativas que buscan hacer de las Fallas una celebración cada vez más accesible e inclusiva, en la que todas las personas puedan participar y disfrutar en igualdad de condiciones.

En esta línea, la falla la Dula de Tavernes de la Valldigna ha querido dar un paso más en materia de inclusión. En esta ocasión, la comisión vallera ha reservado un espacio específico para que las personas con movilidad reducida también puedan disfrutar de las orquestas y de los distintos espectáculos musicales que se celebran durante este mes bajo su carpa.

Los asistentes ya han podido hacer uso de este espacio a lo largo del pasado fin de semana, coincidiendo con los primeros actos festivos, y la comisión ha anunciado que la zona permanecerá reservada durante todas las fiestas. De este modo, se pretende garantizar que todas las personas, sin ninguna excepción, puedan disfrutar de esta celebración tan arraigada en la localidad.

Otras medidas

No es la primera acción que se lleva a cabo desde esta comisión para favorecer la inclusión. Como señalan desde la propia falla, el año pasado ya trabajaron para que la visita al monumento fuese más accesible. “Cada año intentamos dar un paso adelante en este tema, por lo que en esta ocasión decidimos que era una buena idea hacer que la fiesta también fuese más accesible por la noche. Hemos intentado integrar a toda la gente para que puedan disfrutar de estos días tanto como los duleros y duleras”, explican desde la comisión.

La iniciativa, según destacan, ha tenido una gran acogida entre quienes ya han podido utilizar este espacio. “Fue recibida con mucha alegría. Así nos lo han trasladado las personas que lo utilizaron, por lo que estamos muy satisfechos”, explican. Además, añaden que “nos transmitieron que se sintieron acogidos, un hecho que nos llena de felicidad”.

Para la comisión, este tipo de medidas ya debería estar integrada en la organización de las fiestas. “Nos ha hecho ver que esto no debería ser un hecho excepcional, sino una medida normal y necesaria para garantizar que todos puedan disfrutar de los actos en igualdad de condiciones. Intentaremos estar ahí siempre para ellos”, recalcan.

Noticias relacionadas

La Dula prevé mantener esta medida durante todas las Fallas. Además de la creación de esta zona reservada para disfrutar de la música y el baile, también contempla la instalación de rampas en el monumento fallero para que “las personas que visiten la falla puedan hacerlo con la mayor facilidad posible”.