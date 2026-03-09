Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Brillante actuación de los equipos alevines del Club Voleibol Arenas Gandia en la fase final autonómica

Las chicas del Locatec logran tres victorias y los chicos del DecorGandia suman dos de cuatro

Las alevines del CV Arenas suman tres triunfos

Las alevines del CV Arenas suman tres triunfos / CV Arenas Gandia

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

Productivo ha sido el fin de semana para la base del Club Voleibol Arenas Gandia con buenas actuaciones y positivos resultados de sus equipos de la categoría alevín.

El sábado en Xàtiva, las chicas del Locatec CV Arenas lograron tres nuevas victorias en su grupo. Con estos tres resultados suman un seis de seis que las mantiene líderes del grupo y a falta de una jornada con pie y medio en la final autonómica de la categoría.

Los alevines del CV Arenas con sus técnicos

Los alevines del CV Arenas con sus técnicos / CV Arenas Gandia

Con pie y medio en la final

Por su lado, el domingo en Castellón, los chicos del Decorgandia afrontaban también la segunda jornada, pero esta vez en uno de los dos grupos Oro, en los que la clasificación se logra quedando entre los cuatro primeros del grupo. Las dos primeras victorias contra Picassent y Mediterráneo Castellón les dieron la puntuación suficiente para estar también con pie y medio en la final autonómica, pese a caer derrotados posteriormente contra Conqueridor y Gandia.

Además de esta actividad autonómica, el fin de semana también tuvo jornada benjamín escolar y cadete federada con el CV Arenas Hotel Gandia vs Grau de Castellón disputado en el Veles e Vents.

El Club Rugby Inter Alpesa "A" se impone con solvencia a un combativo CR UCV por 43 a 21

Jornada muy positiva de los equipos del Corriol Oliva Tennis Taula en las ligas nacionales y autonómicas

Brillante actuación de los equipos alevines del Club Voleibol Arenas Gandia en la fase final autonómica

El CF Miramar se acomoda en mitad de la tabla tras sumar 3 puntos fuera de casa en la Lliga Autonòmica Valenta

Detenido en Gandia por sustraer en Xeraco un semirremolque frigorífico: La Guardia Civil, contra la piratería en el transporte

Doblete triunfal de los equipos seniors del Club Voleibol Gandia en la categoría nacional

El trio de Montaner d'Almiserà, Lorja i Bossio dona el primer pas cap a la gran final de la Lliga CaixaBank Pro 1

La UD Oliva camina con paso firme en la Liga de Segunda FFCV pero está eliminado de La Nostra Copa

