Brillante actuación de los equipos alevines del Club Voleibol Arenas Gandia en la fase final autonómica
Las chicas del Locatec logran tres victorias y los chicos del DecorGandia suman dos de cuatro
Productivo ha sido el fin de semana para la base del Club Voleibol Arenas Gandia con buenas actuaciones y positivos resultados de sus equipos de la categoría alevín.
El sábado en Xàtiva, las chicas del Locatec CV Arenas lograron tres nuevas victorias en su grupo. Con estos tres resultados suman un seis de seis que las mantiene líderes del grupo y a falta de una jornada con pie y medio en la final autonómica de la categoría.
Con pie y medio en la final
Por su lado, el domingo en Castellón, los chicos del Decorgandia afrontaban también la segunda jornada, pero esta vez en uno de los dos grupos Oro, en los que la clasificación se logra quedando entre los cuatro primeros del grupo. Las dos primeras victorias contra Picassent y Mediterráneo Castellón les dieron la puntuación suficiente para estar también con pie y medio en la final autonómica, pese a caer derrotados posteriormente contra Conqueridor y Gandia.
Además de esta actividad autonómica, el fin de semana también tuvo jornada benjamín escolar y cadete federada con el CV Arenas Hotel Gandia vs Grau de Castellón disputado en el Veles e Vents.
