El CF Gandia se sitúa al frente de la Liga en Primera FFCV tras su sexta victoria consecutiva
Este miércoles 11 de marzo se disputa casi íntegramente la 19ª jornada que fue aplazada en su mayoría por el mal tiempo
El CF Gandia está en racha. Sus seis triunfos seguidos le han colocado líder (colíder) de la Liga en Primera FFCV. Desde el pasado 17 de enero, el equipo de Alberto Gregori cuenta sus partidos por éxitos.
El último de ellos ha sido este fin de semana en el campo del Racing Algemesí por 0-2. Estos tres puntos, unidos a los tropiezos de sus rivales más directos, le sitúan al frente de la tabla. Marc Escrivá e Iván Catalá fueron los autores de los goles.
En esta misma jornada, el CF Simat y el CE la Font d'en Carròs han caído derrotados en sus enfrentamientos. Los de la Valldigna por 0-2 ante la UE Vall dels Alcalans y los fonteros en su visita al feudo de la UE Mancomunitat.
Estos dos representantes de la comarca en Primera FFCV se complican la vida, sobre todo los de Simat que están en zona de descanso directo.
Jornada de miércoles
En esta categoría se juega casi una jornada entera de liga este miércoles, 11 de marzo. Corresponde al 14 de febrero. La mayoría de partidos fueron aplazados por el mal tiempo.
El CF Gandia jugará en el estadio Guillermo Olagüe ante la U.E. La Mancomunitat-Ovocity 'A' a las 20.30 horas, mientras que el CF Simat recibe al Pego CF a la misma hora. El CE la Font sí ha jugado esta jornada con derrota en casa ante el Massanassa CF (1-2).
