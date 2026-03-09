El CF Miramar se acomoda en mitad de la tabla tras sumar 3 puntos fuera de casa en la Lliga Autonòmica Valenta

El CF Miramar vence y convence. El equipo de la Safor suma tres puntos en su visita al campo del CF Fénix Moncada al ganar por 1-3 con goles de Nerea (2) y Sanmar.

El partido en la primera parte transcurría tal y como se intuía. El equipo local intentaba a través de la posesión dominar y sacar el balón jugado desde atrás, pero la presión alta bien ejercida por el conjunto de la Safor no les permitía progresar y cuando robaba cerca del área conseguía crear peligro ante la guardameta local. Gracias a este buen trabajo conseguiría adelantarse hasta en dos ocasiones en el marcador. En la única jugada en la que el equipo visitante conseguía tirar a portería recortaba distancias antes del descanso.

Ya en la segunda parte, el control del balón se hizo más evidente y al CF Miramar le costaba mucho enlazar varios pases seguidos y poder salir de su campo. A pesar de ello, el equipo se defendió con todo, mostró mucho carácter y aun así protagonizó varias ocasiones muy claras para ampliar el marcador antes de la llegada del 1-3 definitivo.

Gran ejercicio de competitividad, resistencia y contundencia el exhibido por el CF Miramar que afronta ahora dos semanas de parón liguero en buena dinámica y con ganas de ir a más.

Reecuentro con el líder

Tras este resultado, el CF Miramar se afianza en la mitad de la tabla. El próximo partido será contra el líder de la liga el Levante UD.

La nota negativa la protagonizó un "aficionado" local, que estuvo increpando e insultando a la árbitro, teniendo que detener el encuentro hasta en dos ocasiones para avisar al delegado del equipo local de tal comportamiento.