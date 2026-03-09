El Club Rugby Inter Alpesa "A" se impone con solvencia a un combativo CR UCV por 43 a 21

En el Juan Palomares de Cullera, el equipo de Guillermo Ahuir, consigue una importante victoria en una desapacible tarde contra un UCV que plantó cara, pero no pudo con el buen juego del equipo local.

Empezaba el partido con dominio local. En el minuto 31, el Inter Alpesa A había conseguido ensayos de Gabriel Alejandro Vázquez en dos ocasiones y de Antonio Salomón, con transformaciones de Juan Cruz Mirabal. En el 31, un desafortunado pase entregaba el oval al ala visitante, que ensayaba para la UCV y que transformaba Agustín Grisotto, llegando al descanso con el marcador de 19 a 7 para el equipo local.

Segunda parte

En la segunda parte, seguía el dominio del Inter Alpesa, y Ferran Gadea y Antonio Salomón, y transformación de Guillermo Ahuir, volvían a ampliar la ventaja para los locales. En el minuto 50, era Agustín Grisotto quien ensayaba y transformaba para el equipo visitante.

Volvía a ensayar para el Inter Alpesa Valentín López, y respondía Santiago M. Baena para la UCV, y en el minuto 71, Sergio Escrihuela ensayaba para el Inter Alpesa y transformaba Guillermo Ahuir, dejando un definitivo 43 a 21 para el equipo local, que continúa en tercera posición, empatado a puntos con el CR San Roque.