El Club Rugby Inter Alpesa "A" se impone con solvencia a un combativo CR UCV por 43 a 21
El partido del equipo "interpobles" se jugó esta vez en Cullera
Pepe Juan
En el Juan Palomares de Cullera, el equipo de Guillermo Ahuir, consigue una importante victoria en una desapacible tarde contra un UCV que plantó cara, pero no pudo con el buen juego del equipo local.
Empezaba el partido con dominio local. En el minuto 31, el Inter Alpesa A había conseguido ensayos de Gabriel Alejandro Vázquez en dos ocasiones y de Antonio Salomón, con transformaciones de Juan Cruz Mirabal. En el 31, un desafortunado pase entregaba el oval al ala visitante, que ensayaba para la UCV y que transformaba Agustín Grisotto, llegando al descanso con el marcador de 19 a 7 para el equipo local.
Segunda parte
En la segunda parte, seguía el dominio del Inter Alpesa, y Ferran Gadea y Antonio Salomón, y transformación de Guillermo Ahuir, volvían a ampliar la ventaja para los locales. En el minuto 50, era Agustín Grisotto quien ensayaba y transformaba para el equipo visitante.
Volvía a ensayar para el Inter Alpesa Valentín López, y respondía Santiago M. Baena para la UCV, y en el minuto 71, Sergio Escrihuela ensayaba para el Inter Alpesa y transformaba Guillermo Ahuir, dejando un definitivo 43 a 21 para el equipo local, que continúa en tercera posición, empatado a puntos con el CR San Roque.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cáritas contabiliza 28 personas sin hogar fallecidas en Gandia en los últimos dos años
- El temporal se come la playa de Tavernes de la Valldigna antes de que llegue el refuerzo de arena
- Tavernes de la Valldigna se suma a Potries y convoca una concentración para exigir su centro de día para personas mayores fallido
- Los murciélagos encuentran refugio en Gandia y Oliva: Vecinos y alumnos se unen para evitar su extinción
- Más consecuencias de la borrasca Regina: Gandia suspende el acto institucional y Benifairó de la Valldigna aplaza la III Corre-Camina
- Adiós a las verbenas hasta altas horas de la madrugada: Gandia apuesta por el tardeo en sus Fallas
- La Conselleria de Educación rectifica y aprueba el 17 de marzo como festivo en Oliva
- La borrasca Regina pone en alerta a Barx: barrancos al límite y acumulados de más de 95 litros