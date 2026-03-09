Detenido en Gandia por sustraer en Xeraco un semirremolque frigorífico: La Guardia Civil, contra la piratería en el transporte

La Guardia Civil detiene en Gandia al autor de la sustracción de un semirremolque frigorífico cuando estaba estacionado en un párquing de la localidad de Xeraco.

Los agentes recibieron una denuncia en Tavernes de la Valldigna de la sustracción de un semirremolque frigorífico, propiedad de una empresa de transportes de la comarca de La Safor, valorado en 60.000€. El mismo se encontraba estacionado en un párquing para vehículos pesados de la localidad de Xeraco.

Al tener conocimiento de ello, los agentes contactaron con la empresa propietaria del mismo, ya que estos vehículos suelen ir dotados de un sistema de gestión de flotas dotados con GPS y, por tanto, se puede geolocalizar. De esta investigación se obtuvo un recorrido desde el lugar de su sustracción hasta un polígono industrial de la localidad de Parla (Madrid), donde al parecer había estacionado.

Gracias a los datos facilitados por la empresa víctima de la sustracción, se pudo reconstruir casi en su totalidad el recorrido del vehículo, encontrando una parada en una estación de servicio en la que el tracto camión utilizado para el hurto, tuvo que parar a repostar.

Solicitadas las cámaras de la estación de servicio se pudo ver la matrícula del mismo y se comprobó que no era falsificada ni doblada, sabiendo de esa forma que el mismo pertenece a otra empresa de alquiler de vehículos pesados de la provincia de Valencia.

Esta facilitó a los agentes los datos de la persona que había alquilado el camión. A esa misma empresa se le solicita el recorrido registrado por el GPS del tracto camión y, tras cotejarlo con el del remolque, coincidía en el trayecto desde el momento en que el segundo es sustraído hasta que es abandonado.

Investigación paralela

Para la localización del supuesto autor de los hechos, los agentes tuvieron que abrir una investigación paralela a la que motivó los hechos, ya que el mismo no tiene domicilio fijo ni conocido alguno, teniendo que realizar diversas gestiones hasta dar con un lugar que solía frecuentar, procediendo a su detención en la vía pública cuando acudía al mismo.

La investigación se salda con un hombre detenido por hurto de uso de vehículo, siendo la motivación del delito el realizar un porte a un precio por debajo de mercado, lo que le aseguraba el mismo, ya que el supuesto autor de los hechos no tenía que pagar el alquiler del semirremolque ni del gasoil del motor frigorífico.

Con esta acción, el Equipo ROCA de Gandia, además del esclarecimiento de los hechos, ha contribuido a paliar en lo posible la piratería en el transporte por carretera, que crea un grave perjuicio a las empresas de transporte que operan dentro de la legalidad y que sufren notables perdidas económicas con la competencia ilegal.

Noticias relacionadas

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Roca de Gandía. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Gandía Plaza número 2.