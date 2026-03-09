Doblete triunfal de los equipos seniors del Club Voleibol Gandia en la categoría nacional
Tanto las féminas como los hombres logran victorias de mérito fuera de casa
El Club Voleibol Gandia ha vivido un gran fin de semana con las victorias de sus dos equipos senior de categoría nacional, que regresan a casa con importantes triunfos a domicilio.
El senior femenino se desplazó hasta Daya Nueva (Alicante) para enfrentarse al líder de la clasificación en un partido muy exigente. Las jugadoras gandienses firmaron una gran actuación y lograron una victoria muy trabajada por 1-3, arrebatando de nuevo el liderato al conjunto local, algo que ya habían conseguido anteriormente esta temporada.
El equipo se muestra muy satisfecho con el resultado y el esfuerzo colectivo mostrado durante todo el encuentro. Además, el partido dejó un momento especial para la cantera, con la participación de la cadete Lucía Artes, que sumó minutos con el primer equipo y aportó su granito de arena en esta importante victoria.
El gran papel de la cantera
Por su parte, el equipo masculino, Club Voleibol Hotel Borja Gandia, viajó el sábado para enfrentarse al CV Murcia, regresando también con una victoria por 0-3 tras un partido muy trabajado.
En este encuentro destacaron también los jugadores de la cantera, con la participación de cadetes y juveniles del club, que continúan ganando experiencia y demostrando el buen trabajo que se realiza en las categorías base.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cáritas contabiliza 28 personas sin hogar fallecidas en Gandia en los últimos dos años
- El temporal se come la playa de Tavernes de la Valldigna antes de que llegue el refuerzo de arena
- Tavernes de la Valldigna se suma a Potries y convoca una concentración para exigir su centro de día para personas mayores fallido
- Los murciélagos encuentran refugio en Gandia y Oliva: Vecinos y alumnos se unen para evitar su extinción
- Más consecuencias de la borrasca Regina: Gandia suspende el acto institucional y Benifairó de la Valldigna aplaza la III Corre-Camina
- Adiós a las verbenas hasta altas horas de la madrugada: Gandia apuesta por el tardeo en sus Fallas
- La Conselleria de Educación rectifica y aprueba el 17 de marzo como festivo en Oliva
- La borrasca Regina pone en alerta a Barx: barrancos al límite y acumulados de más de 95 litros