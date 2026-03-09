La falla Roís de Corella de Gandia se disculpa por las molestias que puedan ocasionar: "Las puertas de nuestra comisión están abiertas a todos"
La entidad fallera señala que detrás de cada acto "hay meses de trabajo, ilusión y esfuerzo de muchos falleros y falleras que trabajan para que estas fiestas llenen el barrio de alegría, convivencia y tradición"
Las fallas de Gandia se preparan para vivir sus días grandes. Durante estos días, las comisiones trabajan en el montaje de sus carpas, ya han celebrado algunas de sus actividades y en unos días empezarán a sacar algunas de las piezas de los monumentos que llenarán las calles.
La falla Roís de Corella, consciente de la problemática que pueda ocasionar a los vecinos y vecinas de la ciudad esta celebración, ha realizado un comunicado a través de sus redes sociales, en la que se disculpa ante los vecinos por las molestias que puedan generar durante estos días.
"Como cada año, el barrio empezará a transformarse: se instalará la carpa, habrá cortes de calles, actos, música, petardos y todas las actividades propias de la celebración de las Fallas", inician el escrito.
La comisión alega ser "consciente que estos días pueden ocasionar algunas molestias, como cambios en el tráfico, restricciones de aparcamiento, ruido o más movimiento de lo habitual en nuestras calles". "Por este motivo, os pedimos disculpas y comprensión por adelantado", añaden.
"Nuestra identidad"
Roís de Corella insiste en que "las Fallas forman parte de nuestra identidad, de nuestra cultura y de la vida de nuestros barrios". Recuerdan que detrás de cada acto "hay meses de trabajo, ilusión y esfuerzo de muchos falleros y falleras que trabajan para que estas fiestas llenen el barrio de alegría, convivencia y tradición".
La comisión invita a los propios vecinos a sumarse a esta festividad y compartir las Fallas con los falleros. "Las puertas de nuestra comisión están abiertas a todos los vecinos y amigos que quieran acercarse, disfrutar del ambientar y sentir de cerca una fiesta que es de todos", explican, a la vez que agradecen "la comprensión y el hecho de formar parte de este barrio que, durante estos días, palpitará con más fuerza".
