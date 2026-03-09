Jornada muy positiva de los equipos del Corriol Oliva Tennis Taula en las ligas nacionales y autonómicas
El primer conjunto del club descansaba este fin de semana a la espera de la recta final de la temporada
Jornada muy positiva la vivida este pasado fin de semana por los equipos del Corriol Oliva Tennis Taula, fruto del gran ambiente que reina en el club y el óptimo momento de forma de sus palistas.
Con el equipo de 1ª nacional de descanso antes de encarar el tramo final de la liga, sus compañeros de 2ª nacional David González, Zhihao Zhang y Pau Beneyto se desplazaron el sábado a Onda para enfrentarse al CTT Santísimo Salvador, al que lograron vencer por un cómodo 2-4. Con esta nueva victoria, los olivenses se mantienen en una muy meritoria tercera posición en la clasificación, cerrando los puestos que dan acceso a disputar la fase de ascenso.
También el sábado, pero en la sala Pierre Guitart de Oliva, sus compañeros del Corriol Oliva "A" de 1ª autonómica vencieron por un contundente 6-0 al CTM Alcoy gracias a Juanjo Viciano, Darsha Cortell y Julia Malonda, recientemente convocada por primera vez para el ITTF Para Future 2026 en Platja D’Aro.
Simultáneamente, también en la Sala Pierre Guitart del IES Gabriel Ciscar de Oliva, disputaron su partido el sábado los jugadores del equipo de 2ª autonómica del club, el Corriol Oliva C. Los Raúl Voces, Sebas Silvera y Carlos Portes no pudieron vencer a uno de los equipos más duros de la categoría, el Balkanica Xàtiva C, cerrando el marcador final 1-5.
Más triunfos
Ya el domingo por la mañana en Burjassot, el Corriol Oliva B de 1ª autonómica logró una nueva y clara victoria final por 0-6 frente al CTT La Nao C. Se desplazaron el incombustible Luca Bellero, Sergi Bertomeu y Hugo Abellán, demostrando con este resultado el porqué son líderes absolutos e invictos de la categoría.
