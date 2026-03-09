Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Liga en Tercera FFCV está que arde: Los tres primeros clasificados optan a todo

La UE Tavernes "B" y el Racing Rafelcofer CF están empatados a 44 puntos por los 43 del Benirredrà CF

Un once titular de la UE Tavernes &quot;B&quot; (Athletic la Vall CF)

Un once titular de la UE Tavernes "B" (Athletic la Vall CF) / Pepe Juan

Pepe Juan

Tavernes de la Valldigna

La clasificación en el grupo décimo de la Liga en Tercera FFCV está en un puño. Los tres primeros clasificados andan tan parejos que los dos colíderes, UE Tavernes "B" y Racing Rafelcofer CF están igualados a 44 puntos, y el tercero en discordia, el Benirredrà CF, suma 43. Todo ello en la vigésima jornada del campeonato.

Los tres son aspirantes a todo en esta categoría. Ahora mismo, cuentan con los mismos encuentros disputados después de esta última fecha, protagonizando una bonita pelea por el ascenso y la promoción.

Resultados y próximos emparejamientos

El Tavernes B (At. la Vall) sigue con su buena trayectoria, después de vencer al que era líder, el Benirredrà CF, en su campo, Ondarense, y este fin de semana al cuarto clasificado Senyera por 2-0, lo que le ha permitido encabezar la tabla. El Racing Rafelcocer CF venció al Safor Gandia 4-0 y el Benirredrà CF goleó 0-6 al Ondarense.

Noticias relacionadas

Este fin de semana próximo están previstos estos emparejamientos: Villalonga C.F. 'B' - C.F.U.E. Tavernes de la Valldigna 'B'; C.F. Simat 'B' - Racing Rafelcofer C.F. y Benirredrà C.F. - C.D. Xeraco.

