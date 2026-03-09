Proinbeni UpB Gandia, clasificado para los "play-off" de ascenso en la Liga de Segunda FEB pese a perder en Huesca

Una mala y una buena noticia para Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia. El equipo sufre en Huesca su sexta derrota de la temporada (77-73), pero termina la vigésima jornada clasificado matemáticamente para los "play-off" de ascenso.

Del encuentro en tierras aragonesas, destacar que Proinbeni fue siempre a remolque con un 18-11 en el primer parcial. En el segundo llegó una reacción insuficiente (25-27) porque en el tercero volvió a triunfar el cuadro local (19-14). En el último aún hubo esperanzas, pero no llegaron a cuajar en una remontada (15-21).

La nota más destacada fue el debut del nuevo fichaje, el ala-pívot Craig Osaikhwuwuomwan, que jugó 9 minutos y anotó 2 puntos.

Pero este tropiezo se "compensa" con la clasificación del equipo de la Safor entre los ocho primeros del Grupo Este de la Liga en Segunda FEB. Los gandienses aseguran una plaza de privilegio a seis jornadas del final de la fase regular gracias a los tropiezos de algunos rivales directos.

Ahora mismo, Proinbeni aventaja en seis victorias a Zaragoza y la Bisbal, 9º y 10º clasificados, pero con el "bàsquet-average" a favor, por lo que ya no puede perder el octavo puesto, como mínimo.

Tras los marcadores de la 20ª fecha del campeonato, Sant Antoni y Amics Castelló son colíderes con 15 victorias y Albacete y Gandia les siguen con 14.

El próximo rival es el líder

El próximo rival de Proinbeni será, precisamente, el primer clasificado de la Liga, Class Basquet Sant Antoni, este sábado, 14 de marzo, en el Pabellón Municipal de Gandia.