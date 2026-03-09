Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El reto de conquistar el país de la baguete y los cruasanes desde Gandia: Vicky Foods seduce Fragnes-La Loyère con una inversión de 100 millones de euros

Visita del ministro de Industria de Francia, Sébastien Martin, a las instalaciones de Vicky Foods en Gandia.

Visita del ministro de Industria de Francia, Sébastien Martin, a las instalaciones de Vicky Foods en Gandia. / Àlex Oltra

Saray Fajardo

Saray Fajardo

Gandia

"¿Cómo lleva un ministro francés que una empresa de Gandia conquiste el país de la baguete y los cruasanes?", le preguntaban esta mañana entre risas al ministro delegado de Industria de Francia, Sébastien Martin, durante su visita a las instalaciones de Vicky Foods en Gandia.

El propio Martin señalaba que, tras esta apertura, "estamos divididos". "El placer de comer pan, ya sea francés o español, es que se comparte con amigos y la gente puede elegir", explicaba el ministro francés, que ha querido conocer de la mano de la embajadora de Francia en España, Kareen Rispal; el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, y el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, "el corazón" de esta empresa, que ya cuenta con su primera planta de producción en Fragnes-La Loyère tras una inversión de cien millones de euros.

Desde su apertura a finales de noviembre, Vicky Foods ya cuenta con una primera línea dedicada a la elaboración de pan de hamburguesa. Se prevé que, en breve, se inaugure una segunda destinada al pan de molde. "La segunda línea está en fase de preparación y funcionará en las próximas semanas", ha indicado.

Primeras comunicaciones

El ministro ha querido desvelar durante su visita cómo empezaron las comunicaciones entre la empresa gandiense y su país. En sus palabras, "Vicky Foods buscaba un lugar en Francia. Teníamos un antiguo terreno, donde estaba situada la fábrica de cámaras de Kodak. Estaba convencido de que se podía dar una segunda vida a ese lugar, por lo que nos pusimos a trabajar", relata. La ciudad decidió transformar estos terrenos para acoger esta actividad. Para ello, mejoraron una serie de infraestructuras.

"Fue la prueba de que los territorios pueden elegir la industria igual como la industria elige su territorio", reconoce Martin, a la vez que insiste en que "es un hito y demuestra que es posible invertir en Francia". Como él mismo ha recalcado, su visita demuestra que "detrás de cada inversión internacional hay un territorio fuerte".

Por su parte, Jordi García Brustenga ha destacado la trayectoria de Vicky Foods como ejemplo del “trabajo bien hecho” en la industria española y ha subrayado el papel del Gobierno en la creación de un entorno favorable para las empresas industriales. “Estamos ante empresas pioneras que combinan tradición familiar con visión internacional. Esto es lo que necesitamos para diversificar nuestro modelo productivo y fortalecer nuestra soberanía industrial”, ha afirmado. El secretario ha reconocido, a su vez, "el orgullo de poder abrir una fábrica de cruasanes en Francia".

El alcalde de la localidad, José Manuel Prieto, también ha agradecido "el compromiso de nuestros empresarios y el desarrollo de un proyecto hecho con valores". En sus palabras, "Vicky Foods es un ejemplo de como una empresa familiar puede convertirse en una compañía de referencia nacional y con un proceso de internacionalización".

En este sentido, Prieto ha subrayado que la ciudad ha pasado en los últimos años de contar con poco más de 4.000 empresas a superar las 5.000, un incremento que evidencia el dinamismo económico del territorio. "Queremos convertirnos en el tercer polo de referencia económica y comercial, a medio camino entre Valencia y Alicante", ha reivindicado.

Por ello, una de las prioridades municipales es la ampliación del suelo industrial y logístico para favorecer la implantación de nuevos proyectos empresariales. Entre las iniciativas en marcha ha destacado la expansión de áreas industriales existentes, la creación de una nueva zona logística y la modernización de los tres polígonos industriales de la ciudad, que recientemente se han constituido como entidades de gestión y modernización para mejorar su competitividad.

