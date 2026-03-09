Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tavernes de la Valldigna ya tiene nueva fecha para la Cursa de la Dona aplazada por el mal tiempo

El dorsal cero se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer

Un grupo de mujeres participantes en la edición del año pasado

Un grupo de mujeres participantes en la edición del año pasado / Pepe Juan

Pepe Juan

Tavernes de la Valldigna

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna ha tardado poco en reaccionar tras verse obligado a aplazar la Cursa de la Dona por el mal tiempo el pasado viernes, 6 de marzo.

Desde el consistorio se anuncia que la nueva fecha para la 24.ª edición de la Cursa de la Dona será este viernes, 13 de marzo, siendo la plaza Major el centro neurálgico de la convocatoria.

A partir de las 17.30 horas se abrirá el plazo de inscripciones, a las 18.30 horas se leerá el manifiesto del Dia de la Dona y a las 19 horas arrancará la prueba no competitiva.

Solidaridad

El dorsal cero de esta edición de la Cursa de la Dona de Tavernes de la Valldigna se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Àngeles Ferrero, coordinadora de enfermería de la zona de salud de Tavernes de la Valldigna, será la encargada de leer el manifiesto.

La batukada Vall-Tú-Kà animará la fiesta en la plaza Major. La organización, en la que también colabora el Club Atletisme la Valldigna, espera una participación de medio millar de mujeres.

La Cursa de la Dona de Tavernes es la "decana" de cuantas se celebran en la comarca de la Safor y una de las más longevas de la Comunitat Valenciana y de España.

TEMAS

Tavernes de la Valldigna ya tiene nueva fecha para la Cursa de la Dona aplazada por el mal tiempo

