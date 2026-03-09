Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El trio de Montaner d'Almiserà, Lorja i Bossio dona el primer pas cap a la gran final de la Lliga CaixaBank Pro 1

L'equip de Marrahí també guanya en l'anada de les semifinales disputada a Bellreguard

Els blaus van guanyar els rojos en la partida de divendres al Trinquet Ciscar de Piles / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

El saforenc Montaner i els seus companys, Lorja i Bossio, els tres de l'equip Ajuntament de La Llosa de Ranes donen el primer pas cap a la final de la Lliga CaixaBank Pro 1 de raspall en guanyar per 25-15 a Iván, Momparler i Alejandro (Senyera) en la partida d'anada de les semifinals disputada al Trinquet Ciscar de Piles.

Partida extraordinària per a obrir la fase final. Els blaus, amb Montaner d'Almiserà, es van emportar els dos primers jocs però els de Senyera li van donar la volta amb tres jocs consecutius. Els blaus van aconseguir refer-se evitant el Val des de la resta dels seus rivals en diverses ocasions amb un Montaner que va traure quatre colps pegat a la llotgeta per a evitar el joc roig.

L'encontre de tornada està previst per a este dimarts, però encara resta decidir si serà al Trinquet del Genovés o al Trinquet d'Oliva.

Una altra gran partida a Bellreguard

En la segona semifinal, jugada al Trinquet de Bellreguard, Marrahí, Raúl i Marc Ortega (Ajuntament de Barxeta) s'imposen Ian i Tonet IV (El Genovés), també per 25-15.

Gran partida, com s'esperava, al trinquet saforenc en el primer assalt de semifinals. La gran actuació -una més- de Tonet IV va donar a la parella roja els primer avantatges al marcador, fins el 10-5, però no va ser suficient davant la solvència del trio de Marrahí, que es va emportar el triomf.

La tornada es juga dimecres al Trinquet de Guadassuar.

