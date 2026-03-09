Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallas 2026Cercanías MascletàGrupo FerreroManifestación 8-MMovilidad ValenciaRoig ArenaMoncada
instagramlinkedin

La UD Oliva camina con paso firme en la Liga de Segunda FFCV pero está eliminado de La Nostra Copa

El comité desestima la reclamación de los del Morer por alineación indebida del Novelda CF

El primer equipo de la UD Oliva junto a un conjunto femenino de la base

El primer equipo de la UD Oliva junto a un conjunto femenino de la base / UD Oliva

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

Cara y cruz para la UD Oliva. El equipo de Joano Fuster es el indiscutible líder de la Liga en Segunda FFCV, pero está eliminado de La Nostra Copa.

Por un lado, en la competición liguera los olivenses golean 4-0 al CE Ròtova y suman ya 54 puntos con una sola derrota en 21 encuentros. Le sigue la UE Benifairó con 47 puntos, tras su triunfo en casa ante la UD Alginet (4-2) y el Cullera CF con 44 tras ganar a la UD Beniopa 1-2.

Todo ello teniendo en cuenta que los olivenses aún tienen un partido pendiente que deben disputar este miércoles, 11 de marzo, que deben afrontar en el feudo del CEF Verger.

Desestimada la reclamación

En La Nostra Copa, la UD Oliva está eliminado porque el comité de competición ha desestimado su reclamación de alineación indebida de su rival, el Novelda CF, triunfador por 1-2 del partido único de la eliminatoria de octavos de final disputado el pasado miércoles en terreno de juego del club de la Safor.

Noticias relacionadas

La de La Nostra Copa es la segunda derrota de la UD Oliva en lo que va de una temporada que puede culminar con el ascenso de categoría. La trayectoria de los saforenses es, sencillamente, espectacular.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cáritas contabiliza 28 personas sin hogar fallecidas en Gandia en los últimos dos años
  2. El temporal se come la playa de Tavernes de la Valldigna antes de que llegue el refuerzo de arena
  3. Tavernes de la Valldigna se suma a Potries y convoca una concentración para exigir su centro de día para personas mayores fallido
  4. Los murciélagos encuentran refugio en Gandia y Oliva: Vecinos y alumnos se unen para evitar su extinción
  5. Más consecuencias de la borrasca Regina: Gandia suspende el acto institucional y Benifairó de la Valldigna aplaza la III Corre-Camina
  6. Adiós a las verbenas hasta altas horas de la madrugada: Gandia apuesta por el tardeo en sus Fallas
  7. La Conselleria de Educación rectifica y aprueba el 17 de marzo como festivo en Oliva
  8. La borrasca Regina pone en alerta a Barx: barrancos al límite y acumulados de más de 95 litros

El trio de Montaner d'Almiserà, Lorja i Bossio dona el primer pas cap a la gran final de la Lliga CaixaBank Pro 1

El trio de Montaner d'Almiserà, Lorja i Bossio dona el primer pas cap a la gran final de la Lliga CaixaBank Pro 1

La UD Oliva camina con paso firme en la Liga de Segunda FFCV pero está eliminado de La Nostra Copa

La UD Oliva camina con paso firme en la Liga de Segunda FFCV pero está eliminado de La Nostra Copa

La UE Tavernes vuelve a pinchar: Empate sin goles en casa ante el colista de la Lliga Comunitat

La UE Tavernes vuelve a pinchar: Empate sin goles en casa ante el colista de la Lliga Comunitat

El CF Gandia se sitúa al frente de la Liga en Primera FFCV tras su sexta victoria consecutiva

El CF Gandia se sitúa al frente de la Liga en Primera FFCV tras su sexta victoria consecutiva

Proinbeni UpB Gandia, clasificado para los "play-off" de ascenso en la Liga de Segunda FEB pese a perder en Huesca

Proinbeni UpB Gandia, clasificado para los "play-off" de ascenso en la Liga de Segunda FEB pese a perder en Huesca

Adriana Solanes Valero, del CA Safor Teika, campeona de España en los 3.000 metros lisos

Adriana Solanes Valero, del CA Safor Teika, campeona de España en los 3.000 metros lisos

Las Fallas de Tavernes de la Valldigna responden al cambio de premios en la Cavalcada del Ninot de Carcaixent: "La aceptación se produjo bajo una presión constante"

Las Fallas de Tavernes de la Valldigna responden al cambio de premios en la Cavalcada del Ninot de Carcaixent: "La aceptación se produjo bajo una presión constante"

Los guardianes que velan por la escolarización en Gandia

Los guardianes que velan por la escolarización en Gandia
Tracking Pixel Contents