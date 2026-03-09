La UD Oliva camina con paso firme en la Liga de Segunda FFCV pero está eliminado de La Nostra Copa

Cara y cruz para la UD Oliva. El equipo de Joano Fuster es el indiscutible líder de la Liga en Segunda FFCV, pero está eliminado de La Nostra Copa.

Por un lado, en la competición liguera los olivenses golean 4-0 al CE Ròtova y suman ya 54 puntos con una sola derrota en 21 encuentros. Le sigue la UE Benifairó con 47 puntos, tras su triunfo en casa ante la UD Alginet (4-2) y el Cullera CF con 44 tras ganar a la UD Beniopa 1-2.

Todo ello teniendo en cuenta que los olivenses aún tienen un partido pendiente que deben disputar este miércoles, 11 de marzo, que deben afrontar en el feudo del CEF Verger.

Desestimada la reclamación

En La Nostra Copa, la UD Oliva está eliminado porque el comité de competición ha desestimado su reclamación de alineación indebida de su rival, el Novelda CF, triunfador por 1-2 del partido único de la eliminatoria de octavos de final disputado el pasado miércoles en terreno de juego del club de la Safor.

La de La Nostra Copa es la segunda derrota de la UD Oliva en lo que va de una temporada que puede culminar con el ascenso de categoría. La trayectoria de los saforenses es, sencillamente, espectacular.