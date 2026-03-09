Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UE Tavernes vuelve a pinchar: Empate sin goles en casa ante el colista de la Lliga Comunitat

Los "rogets" acumulan dos derrotas y una igualada en las tres últimas jornadas

Equipo titular de la UE Tavernes en el partido del sábado

Equipo titular de la UE Tavernes en el partido del sábado / Pepe Juan

Pepe Juan

Tavernes de la Valldigna

La UE Tavernes está en su peor momento de la temporada en la Lliga Comunitat. Sus números así lo confirman. Dos derrotas y un empate ante el colista en las tres últimas jornadas. A pesar de todo, los valleros siguen en zona de promoción de ascenso.

El 0-0 del pasado sábado en casa ante el colista Patacona CF duele más, pues el rival no dio ninguna sensación de peligro. Solo puso ganas y voluntad ante un Tavernes que no acaba de recuperar sensaciones en un partido con dos partes muy diferentes. Le faltó el gol que últimamente se le está negando.

En la primera mitad, el portero visitante no intervino en ninguna ocasión clara de peligro ante un equipo bien posicionado en defensa, que se mostraba solvente para desbaratar las pocas llegadas locales a pesar de que demostró la posición que ocupa.

En la segunda, la decoración cambió con un equipo local más aguerrido, atrevido y ofensivo en busca del gol de la victoria que no llegó porque el cuadro "roget" no está fino.

Pesan los resultados

No es por falta de interés de sus jugadores, sino por el bache de resultados que pesa sobre el cómputo general y el ansia de conseguir los puntos.

Ocasiones se sucedieron una tras de otra con tiros y remates de Seral, Sabater, Hector y Edu, pero todos saliendo fuera por poco cuando el portero estaba ya batido. El meta visitante tuvo también dos o tres intervenciones de mucho mérito. El gol se mascaba y se merecía, pero el dominio y las ocasiones no se aprovecharon.

La UE Tavernes vuelve a jugar este miércoles, 11 de marzo, en Silla, a las 20,00 horas contra el equipo titular el encuentro que fue aplazado en su día por la alterta meteorológica.

