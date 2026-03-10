La cara más sensible de Gandia: Unas Fallas inclusivas con kits sensoriales para personas con autismo

El Ayuntamiento de Gandia, en colaboración con la Fundación Mírame, ha presentado una campaña destinada a hacer que las Fallas sean más inclusivas y respetuosas para todas las personas, especialmente para aquellas con autismo o sensibilidad auditiva.

La iniciativa se incorpora este año a Gandia y cuenta con la participación del alumnado de Formación Profesional de la Fundación Mírame. Entre ellos, Alberto Fernández (Titus) ha sido uno de los responsables de crear los kits sensoriales, diseñados para ayudar niños, jóvenes y adultos con sensibilidad auditiva a disfrutar de la fiesta sin que los ruidos fuertes generan sobrecarga sensorial.

"Queremos que las Fallas sean un espacio seguro y accesible para todos, permitiendo que nadie tenga que renunciar a participar por motivos de sensibilidad sensorial", destaca Liduvina Gil, regidora delegada de Sanidad.

Los kits incluyen elementos táctiles, visuales y auditivos que facilitan la regulación sensorial, y se podrán recoger en el Ayuntamiento a partir de jueves después de inscribirse en la web del departamento de Sanidad. En esta primera fase se repartirán 250 unidades entre la ciudadanía de Gandia, y posteriormente se abrirá la distribución en la comarca.

Lydia Morant, concejal de Protección, Seguridad y Convivencia, detalla las medidas adoptadas para compatibilizar la tradición pirotécnica con la inclusión. Por segundo año consecutivo, se habilitan dos espacios de baja intensidad sonora, al parque de l'Espai Baladre y el parque de l'Alqueria Martorell, donde queda prohibido el uso de pirotecnia, garantizando entornos tranquilos para pasear, disfrutar con las mascotas o descansar.

Las normas y su cumplimiento

Además, se reforzará la presencia policial para informar y supervisar el cumplimiento de las normas y se distribuirán folletos informativos en casales falleros y centros educativos. Estos materiales recogen recomendaciones como respetar los horarios de descanso (de 0:00 a 8:00 h), no echar petardos en zonas infantiles y mantener distancias seguras, fomentando la convivencia y el respeto durante las fiestas.

Paralelamente, desde la concejalía de Seguridad se ha impartido formación en centros educativos, que este año llegará a unos 1.500 alumnos. La formación combina teoría y práctica, enseñando normas de seguridad, edades permitidas para el uso de pirotecnia, autorización de los padres para menores y procedimientos para echar cohetes de manera segura, evitando riesgos como manipular cohetes dentro de latas o en entornos inadecuados.

Manuel Martín, director técnico de la Fundación Mírame, destaca la importancia que las Fallas sean disfrutadas por todas las personas, adaptando el entorno festivo a quien tiene autismo o sensibilidad auditiva. Por su parte, Titus, alumno de FP que participó en la creación de los kits, explica: "Nos ayudan a estar relajados y tranquilos durante las Fallas".