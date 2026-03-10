El concejal de Gobierno Interior de Gandia, Adrià Vila, critica la supresión de trenes de Renfe a València: "Las administraciones deberían planificar refuerzos del servicio, no reducciones"

La decisión de Renfe, tras una petición del Ayuntamiento de València, de limitar las líneas C1 y C2 de Cercanías entre las 13 h y las 15 h para evitar avalanchas ha comportado ya una multitud de críticas, tanto de usuarios como de las distintas administraciones. La medida comporta que los usuarios no puedan llegar hasta el 'cap i casal' durante ese horario, puesto que el trayecto finalizará en Albal, alegando motivos de seguridad.

El concejal de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Gandia, Adrià Vila, se ha sumado a estas críticas, puesto que la decisión afecta a miles de vecinos y vecinas de Gandia y del resto de la comarca de la Safor que se desplazan para trabajar, estudiar, acudir a citas médicas o realizar otras gestiones.

Vila ha exigido que se suspenda de manera "inmediata" la decisión de limitar la llegada de trenes de Cercanías a la Estación del Norte de València durante el horario previo a las mascletaes.

El concejal señala que la medida, impulsada por la alcaldesa de València, María José Catalá, restringe el acceso de los trenes al centro de la ciudad en uno de los momentos de mayor afluencia de viajeros, lo que "supone un grave perjuicio para miles de usuarios del transporte público".

Vila ha calificado la decisión de “intolerable e inaceptable” y ha exigido a Catalá que rectifique de manera inmediata. “Desde el gobierno de Gandia pedimos a la alcaldesa que reconsidere esta decisión y establezca los mecanismos de orden público necesarios para garantizar la seguridad de los viajeros a su llegada a València, sin limitar el servicio ferroviario”, ha señalado.

"En contra de la movilidad sostenible"

Vila, por otra parte, ha subrayado que la decisión penaliza a las personas que utilizan el transporte público y va en contra de los principios de movilidad sostenible. “Reducir el servicio puede provocar que más personas opten por desplazarse en coche, con el consiguiente aumento del tráfico y de la contaminación”, ha denunciado.

Ante esta medida, el concejal ha criticado "la falta de planificación que evidencia esta medida". “Las Fallas de Valencia no son un evento imprevisto. Se celebran cada año y las administraciones deberían planificar refuerzos del servicio, no reducciones”, ha concluido.

El Ayuntamiento de Gandia insiste en que la capital valenciana también debe tener en cuenta las comarcas y garantizar una movilidad adecuada para toda la ciudadanía que se desplaza diariamente a la ciudad.