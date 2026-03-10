El DJ y concursante de "GH VIP 7" y "Supervivientes", Gianmarco Onestini, actuará en una falla de Tavernes de la Valldigna
El influencer ya actuó este verano en el festival de música de Cullera, Zevra Festival
Las Fallas no solo se viven de día, sino también de noche. Por eso, las distintas comisiones han preparado una serie de actividades para todos los falleros y falleras, que arrancan a las 8 h de la mañana con la tradicional 'despertà' y que se prolongan hasta altas horas de la madrugada.
Las distintas fallas ya han presentado su programación nocturna, que ya se ha llevado a cabo durante los anteriores fines de semana y que también se reproducirá durante este, ya a las puertas de los días grandes.
La falla Prado de Tavernes de la Valldigna ha apostado durante los últimos años por una programación más juvenil para atraer a las nuevas generaciones. Recientemente la comisión ha anunciado a un DJ que no dejará ndiferente a nadie.
Gianmarco Onestini llenará de música y ritmo su carpa este sábado, a partir de la medianoche. Onestini no solo es conocido por su música, sino también por su participación en algunos 'reality shows'.
Participación en televisión
El exconcursante de ‘Supervivientes’ y ‘Gran Hermano VIP’, y exnovio de Adara Molinero, actuará este sábado en la localidad. El artista sigue creciendo como DJ. Este verano ya realizó una veintena de shows en diferentes discotecas y festivales de España, siempre sacudiendo la pista de baile con los hits de reggaetón del momento. En el festival Zevra, de Cullera, tuvo su mayor escaparate.
Tras hacerse famoso en televisión, el influencer italiano triunfa en la música gracias a su imagen y su carisma personal. Gianmarco Onestini llegó a España para participar en la 7ª edición de "Gran Hermano VIP" (2019). Allí, conoció a Adara Molinero, quien tenía una relación con Hugo Sierra, y logró enamorarla. En 2021, participó en "Supervivientes", donde consiguió llegar a la final, solo superado por Olga Moreno.
