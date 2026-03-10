La falla Plaça El·líptica de Gandia conmemora su 50 aniversario
La Casa de la Cultura acoge una exposición que repasa medio siglo de historia y su estrecha vinculación con el barrio
La Casa de Cultura de Gandia acoge una exposición conmemorativa del 50 aniversario de la falla Plaça El·líptica. La muestra repasa medio siglo de historia de la comisión dentro de las Fallas de Gandia y su estrecha vinculación con el barrio.
El acto de inauguración, el viernes pasado, contó con las intervenciones de la secretaria de la comisión, Raquel Mañó, el comisario de la exposición, Carlos Monzó, y el alcalde, José Manuel Prieto.
La comisión nació en 1976 por iniciativa de un grupo de vecinos que quisieron llevar la fiesta fallera a una zona de la ciudad que estaba en plena expansión urbanística. El alcalde subrayó que la falla ha sido durando décadas "un motor de cohesión social y un punto de encuentro intergeneracional al barrio", y felicitó la comisión por su trayectoria.
Al acto también asistieron el presidente de la comisión, Borja Llopis, las reinas de la falla, Vanessa Muñoz y Neus Server; el concejal delegado de Fallas, Adrià Vila, la concejala de Cultura, Balbina Sendra, así como miembros de la corporación municipal y de la comisión fallera.
