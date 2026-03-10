La Font d'en Carròs, Villalonga y Daimús buscan entrar en el Grand Prix del Verano
Los municipios quieren participar en el popular concurso de TVE y deben grabar un vídeo de presentación con la implicación del mayor número posible de habitantes.
La Font d'en Carròs, Villalonga y Daimús optan a participar en el popular concurso de TVE "Grand Prix del Verano". Los municipios de la Safor han presentado sus respectivas candidaturas, un requisito necesario dentro del "cásting" del programa, que se emitirá este verano.
El proceso no es fácil. Tras haber sido preseleccionados, en esta primera fase se requiere de la implicación de todo el pueblo, cuantos más mejor, ya que hay que grabar un vídeo de presentación de su gente para mostrar a los responsables del programa televisivo el "orgullo de pueblo" y su ambiente.
El domingo pasado ya se grabó en la Font d'en Carròs y en Villalonga, con personas de todas las edades. En Daimús la grabación será este miércoles, y el ayuntamiento ha citado a los vecinos a las 17 horas en la plaza Major.
