Gandia anima a los escolares a construir sus propias fallas en miniatura

Vuelven las Fallas Escolares de Gandia, organizadas por Moll Motor con la colaboración de Omoda Jaecoo España, la Federació de Falles de Gandia y el ayuntamiento. En esta octava edición la participación vuelve a crecer, alcanzando los 11 colegios, cuyos alumnos elaborarán sus propias fallas en miniatura, escenas y, como ya es tradición en los últimos años, también sus "llibrets" explicativos.

El concurso fue presentado en rueda de prensa por la directora de Relaciones Institucionales de Moll Motor, Virginia Pons; el concejal de Fallas, Adrià Vila; la concejala de Educación, Esther Sapena; y el presidente de la FdF, Francisco Martínez.

El jurado visitará los once centros educativos el 13 de marzo durante toda la mañana para valorar las maquetas falleras realizadas por el alumnado. Posteriormente, el 14 de marzo a partir de las 10.30 horas en la plaza Major de Gandia tendrá lugar el acto de entrega de premios.

Virginia Pons comentó que esta iniciativa vuelve a despertar una gran ilusión entre el alumnado, pero también entre los equipos docentes de los centros educativos.

Esther Sapena destacó el valor educativo y participativo del proyecto. “La parte más bonita de esta iniciativa es la participación activa de niños y niñas de los colegios de Gandia como si fueran comisiones falleras. Muchos menores que no forman parte de una comisión pueden vivir las Fallas desde dentro y sentirse también falleros y falleras”, afirmó.

Adrià Vila agradeció "el compromiso de Moll Motor con la fiesta fallera", tanto a través de sus patrocinios como mediante la cesión de los vehículos oficiales de las Falleras Mayores de Gandia.

Francisco Martínez animó a los centros educativos a seguir participando en esta iniciativa. “Cada año las Fallas Escolares ganan más importancia dentro de la fiesta y eso se refleja en el aumento de participación de los colegios”, afirmó.